El PSOE denuncia que las obras de la Ronda Marrubial de Córdoba siguen paradas después de tres años

La portavoz del grupo municipal socialista, Isabel Ambrosio, ha denunciado, acompañada por vecinos y miembros del Consejo de Distrito de Levante, la paralización del proyecto de remodelación de la Ronda del Marrubial. Ambrosio ha destacado que se trata de uno de los grandes ejemplos de la dejadez del gobierno municipal de PP y Cs con la ciudad.

“El alcalde, José María Bellido, sigue ausente, sigue situándose al margen de las prioridades de los vecinos y vecinas y muy lejos de la realidad del día a día de Córdoba. Estamos hablando de una obra pendiente, muy demandada por los vecinos, que lleva tres años olvidada por el alcalde y el presidente de la Junta de Andalucía”, ha insistido.

Ambrosio ha recordado que hace ya tres años y medio que terminó la primera fase "de este importante proyecto de remodelación". Y ha destacado que esta actuación se llevó a cabo en el mandato anterior "gracias a una estrecha colaboración entre los técnicos y los vecinos. Consistió en la remodelación del lienzo de muralla y la construcción del paseo peatonal, con la incorporación del carril bici. Desde entonces no se ha hecho absolutamente nada", ha criticado.

“Me gustaría recordarle Bellido, para que se sonroje, sus declaraciones cuando era portavoz en la oposición. Entonces hablaba de descoordinación entre el gobierno municipal y la Junta de Andalucía. Ahora, aquello que tanto criticaba lo está cumpliendo a pies juntillas. Y ya no sólo por su ineficacia en la gestión y su dejadez, sino porque además es el gobierno municipal más opaco y menos transparente que hemos tenido nunca en Capitulares”, ha resaltado.

Cesión de terrenos

Ambrosio ha insistido en que "tres años después y tras reiteradas preguntas" el grupo municipal socialista sigue sin conocer si la Gerencia Municipal de Urbanismo ha iniciado los trámites para que se le ceda una parte de los terrenos de Lepanto que son necesarios para la ampliación a cuatro carriles de esta ronda. "Son de cesión gratuita", ha dicho.

Además, ha resaltado que "tres años después" desconoce si la Junta de Andalucía "tiene guardados en algún lugar los 2,3 millones de euros que hacen falta para concluir esta obra. Hay que tener en cuenta que Moreno Bonilla no tiene presupuestos para 2022, con lo que no pueden incorporar inversiones nuevas.Tres años después, y tras reiteradas peticiones de información, el PSOE desconoce si este equipo de gobierno ha hecho alguna gestión con el Ministerio de Defensa para comprar o expropiar los terrenos de Lepanto", ha matizado.

“Nos volvemos a hacer la misma pregunta: ¿Dónde están las prioridades de este gobierno municipal? ¿Por qué no se ha puesto sobre la mesa la misma figura jurídica que se ha utilizado para Caballerizas Reales, que es la expropiación forzosa? Esta figura ha permitido que sea ya de titularidad municipal. ¿Por qué no se ha hecho lo mismo con el edificio del cuartel de Lepanto?”, se ha preguntado la portavoz.

Ambrosio ha destacado que al PSOE le consta que el Ministerio de Defensa no tendría ningún problema en hacer una gestión de ese tipo y garantizar la finalización de la obra.

Intereses partidistas del PP

Para la edil socialista, son muchos los detalles que hacen sospechar, "con bastante seguridad, que una vez más el alcalde ha vuelto a anteponer los intereses del Partido Popular a los de los cordobeses y cordobesas". “¿Para qué le va a complicar la vida Bellido a la Junta de Andalucía, sabiendo que no tiene los 2,3 millones, si no se va a llevar a cabo la obra? Mejor se queda quieto, no hace ninguna gestión con el Ministerio de Defensa, no le reclama a Moreno Bonilla una obra que tiene pendiente en esta ciudad y deja pasar un año más”, ha ironizado Ambrosio.

La portavoz del PSOE ha incidido en que, "mientras el alcalde sólo piensa en su partido", los vecinos siguen sufriendo las consecuencias de la saturación del tráfico rodado, "que termina haciendo de embudo y que impide poder disfrutar de una de las grandes vías que tiene esta ciudad".

“Las obras que se inician hay que acabarlas y hay que dar explicaciones. Y, si hay alguna complicación, queremos conocerla. Si tienen verdadera voluntad, tendrán al grupo municipal socialista para seguir presionando a la Junta. Ambas administraciones tienen que asumir las tareas pendientes que tienen con Córdoba”, ha concluido Ambrosio.