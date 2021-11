El PSOE denuncia que la Junta se ha olvidado de Córdoba en sus presupuestos

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba, Isabel Ambrosio, ha denunciado que el gobierno de la Junta de Anndalucía “se ha olvidado de la ciudad de Córdoba” en sus presupuestos para 2020. Para el PSOE, el presupuesto no le da respuesta “a las grandes iniciativas y a los proyectos que necesita la ciudad de Córdoba” y son unas cuentas “que frenan ese impulso económico, cultural y turístico que necesita la actividad empresarial y económica de nuestra ciudad; es más de lo mismo y hay muy poquita realidad inversora”.

Ambrosio ha asegurado que las “grandes cifras que han anunciado, por la experiencia de años anteriores”, no se van a ejecutar. "Eso es algo que también sabe el gobierno andaluz", ha incidido. La portavoz del PSOE ha destacado que en las cuentas de 2022 el de la Junta no introducen una inversión nueva y que todas las partidas son de continuidad, arrastradas desde presupuestos anteriores, "con muchísimas partidas muy genéricas en las que siempre hay interpretaciones para todos los gustos, pero muy pocos proyectos que estén concretados en partidas detalladas".

Además, ha indicado que en los presupuestos de la Junta para 2022 no se reflejan inversiones anunciadas, como las de la Ronda Oeste, la Ronda Norte, el Hospital Materno-Infantil "o la obra que tiene comprometida el gobierno de Andalucía para hacer realidad uno de los grandes proyectos que tiene esta ciudad como es la base logística militar". Ambrosio ha añadido que tampoco aparece la finalización de la Ronda del Marrubial, "una obra reclamada y que estaba perfectamente cerrada su financiación desde hace años", así como las "muy anunciadas" obras en materia de rehabilitación y de accesibilidad en los distintos barrios de la ciudad.

La portavoz del PSOE ha insistido que "los cordobeses pueden tener muy claro que el presupuesto de la Junta de Andalucía no va a ser el instrumento que va a permitir que esta ciudad se sitúe en esa rampa de lanzamiento que necesita para la recuperación económica y para la recuperación social". Ambrosio ha defendido que en los tres años de gobierno de Juanma Moreno en la Junta la Administración autonómica no ha sido capaz de impulsar y de culminar con sus cuentas ni un solo proyecto "que ya no estuviera sobre la mesa en esta ciudad, ni uno de los proyectos comprometidos durante esa larga precampaña y campaña electoral y que además son directamente de su competencia".

Ambrosio se ha referido así a proyectos como el Centro Cultural de Miraflores y los planes de empleo para las barriadas más desfavorecidas. Y ha insistido en que le preocupa al grupo municipal socialista, "que no hayamos escuchado ni un solo lamento, ni una sola protesta del alcalde, José María Bellido, para reclamar más allá de las propuestas que salen adelante en el Pleno del Ayuntamiento en las que se solicitan a todas las administraciones las inversiones que son necesarias para Córdoba". La portavoz socialista ha añadido que, de esta manera, el alcalde no defiende los intereses de la ciudad y cierra filas en torno a su partido.

Ambrosio ha destacado que analizando el presupuesto de la Junta es muy complicado poder conocer dónde están las partidas provincializadas y como se contabilizan. "Son partidas que no aparecen con claridad", ha añadido, para insistir en que en materia de infraestructuras culturales, "hemos sido incapaces de encontrar dónde se le da continuidad al auditorio de Miraflores, una inversión que aparecía en los presupuestos de 2021 con 50.000 euros y que no tiene continuidad en este presupuesto". Además, ha puntualizado que no han encontrado partida para la nueva sede del Museo de Bellas Artes, ni para conectar la carretera de Palma del Río con la del Aeropuerto, "no se habla absolutamente nada de la estrategia logística para la ciudad, no aparece ni una partida para el estudio de la conexión de Córdoba y Jaén a través de autovía, ni ni un solo céntimo para terminar la Ronda del Marrubial", ha apuntado.