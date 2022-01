El PSOE critica el retraso de las obras del recinto ferial de Córdoba tras dos años sin Feria

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Córdoba ha criticado este miércoles, 19 de enero, y a pocos meses de que se celebre, si la pandemia lo permite, la Feria de Nuestra Señora de la Salud 2022, que en dos años no se haya avanzado en la remodelación de la fiesta y en la segunda fase de las obras del recinto ferial de El Arenal. Así lo ha asegurado la concejala Carmen González, que ha agregado que tampoco se ha creado la ordenanza municipal que se acordó durante el mandato anterior para dotar de régimen jurídico a la Feria.

González ha querido recordar que durante el mandato anterior se creó una comisión técnico ciudadana para "darle una repensada y adaptar la Feria a los tiempos actuales", en la que participaron todos los colectivos que hacen posible la fiesta, desde representantes vecinales, de las casetas, taxis, empresas de servicios y empresas municipales y se dejaron preparados "varios encargos" al Ayuntamiento, entre ellos el de convertir el recinto ferial en un lugar compatible con el resto de usos que se le dan en el año, lo que incluía obras para canalizar la electricidad y el agua, que no se han llevado a cabo.

Indfraestructuras arrancó la primera fase de ese acuerdo, el arreglo de la calle del Potro, obras que a día de hoy siguen en marcha. Sin embargo, ha recordado la concejala, la segunda parte de ese anteproyecto no se ha iniciado, "ni se ha trabajado junto a los colectivos, la respuesta ha sido la dejadez y no hacerlos participes".

En el trabajo administrativo del anterior mandato, ha asegurado González, "quedaba pendiente hacer un trabajo con Juventud para analizar cómo los jóvenes querían participar de nuestra feria", más allá de la celebración de botellones. Sin embargo, la concejala del PSOE ha denunciado que en el presupuesto de Urbanismo para este año no hay partidas para el recinto ferial, "me temo que no habrá nada en 2022 ya que la apuesta económica ha sido de cero euros", ha criticado.

El Consejo del Movimiento Ciudadano "no tiene información sobre la Feria de 2022", ha denunciado, y ha expresado que "esperábamos que después de dos años sin Feria se podía haber tenido la ordenanza y por desgracia han decidido no hacer nada". Para Carmen González, este año "nos encontraremos una feria que podría haber sido mucho mejor si se hubiese hecho el trabajo pendiente".