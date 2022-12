El PSOE de Córdoba sostiene que el caso Infraestructuras "es político" y que el alcalde "es el único responsable"

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba, José Antonio Romero, ha afirmado este jueves que el caso Infraestructuras "es político" y que el alcalde de Córdoba, José María Bellido (PP), al que ha acusado de mentir y de no actuar, salvo obligado por la acción judicial, "es el único responsable", porque "es el que ha mantenido el pacto de gobierno" del PP con Cs "a sabiendas de lo que estaba ocurriendo".

En este sentido, Romero ha dicho sentir "vergüenza ajena" ante este "posible caso de corrupción", en el que ya aparece como investigado judicialmente el que fuera teniente de alcalde de Infraestructuras y portavoz de Cs en el Consistorio y ahora edil no adscrito, David Dorado, cuya dimisión ha pedido el portavoz socialista, a la vez que ha recordado que "el alcalde continuamente decía que era un caso técnico", pero ya se ha comprobado que "es un caso político".

"Por lo tanto -ha señalado-, la responsabilidad política sí que la tiene el alcalde, como máximo responsable de todo su equipo de gobierno. Estamos hablando de malversación de fondos públicos, de falsedad documental e incluso de organización criminal. Nos parece algo bastante grave, así que el alcalde tendrá que decir algo", en las próximas horas o días "y tomar alguna que otra decisión".

Ello se hace preciso, dado que "Bellido ha estado ausente todo este mandato", pues "ya nos comentó que tenía conocimiento de algunas cosas extrañas, pero no hizo absolutamente nada. Prefirió estar ausente de la gestión del Ayuntamiento y de la gestión de Infraestructuras, y prefirió estar ausente de todo lo que ocurre en esta ciudad".

En consecuencia y para Romero, "solo hay un responsable político" en este asunto, "que es el alcalde", y "debe tomar una decisión y espero que en breve", dado que "es el único responsable, porque es el que ha mantenido el pacto de gobierno" del PP con Cs "a sabiendas de lo que estaba ocurriendo", pues fue el propio Bellido el que "dijo que conocía cuestiones extrañas", de modo que "sí conocía cuestiones extrañas y sigue manteniendo el pacto con Cs, es el único responsable".

Es más, según ha lamentado Romero, el alcalde "solo ha sido capaz de mantener el sillón a costa de cualquier cuestión", y por eso los socialistas van a "seguir intentando que prevalezca la verdad" y que "se asuman las responsabilidades políticas y no políticas" y, para ello, se personarán "en todos los casos que se abran", de modo que "si se divide este caso en cuatro, allí estaremos personados".

Ello se hace necesario, según ha asegurado Romero, porque en este asunto el alcalde "continuamente nos está mintiendo. No está diciendo la verdad, y no sabemos por qué", preguntándose el portavoz socialista "qué es lo que quiere esconder", pues "primero nos dice que es un caso técnico", en segundo lugar "que conocía cuestiones extrañas y que estaba vigilante, pero no hace absolutamente nada, y hasta que no salta a los juzgados y se le pone contra la pared, no ejecuta la separación del señor Dorado de las competencias que tiene".

Además, Romero ha explicado que el decreto que se supone que había firmado Dorado, como alcalde accidental, "para que el secretario de este Ayuntamiento habrá una información reservada sobre el segundo caso Infraestructuras", pues resulta que cuando se produjo dicha rúbrica, "el día 19 de noviembre" por la tarde, "el señor Dorado no era alcalde accidental", sino que lo era entonces "el señor Salvador Fuentes (PP)".