El PSOE pide que comparezca en Pleno el edil de Comercio de Córdoba para que explique su gestión

El grupo municipal del PSOE llevará una moción al próximo Pleno del Ayuntamiento de Córdoba en la que pedirá la comparecencia del edil de Comercio y Gestión, y presidente de la empresa municipal de cementerios, Cecosam, Antonio Álvarez, para que explique su gestión al frente de las áreas de las que es responsable, según ha anunciado la portavoz de dicho grupo municipal, Isabel Ambrosio.

“Pedimos la comparecencia porque nos preocupa y mucho que no hay ninguna responsabilidad que se encuentre baja su tutela, no hay ni una sola excepción en estas áreas, donde no nos genere al grupo socialista muchas dudas sobre los resultados, la ineficacia y la falta de trasparencia de las mismas”, ha sentenciado.

En el caso de Comercio ha insistido en que les preocupa “la falta de ganas” para poner en marcha medidas urgentes “de las que se viene hablando durante muchísimo tiempo para un sector tan importante y tan debilitado después de la pandemia y tan frágil” como la de las ayudas que se anunciaron para paliar los efectos de la situación de covid, “y que no se han llevado a cabo” a pesar, según ha dicho, de que estaban “perfectamente encajadas” en el presupuesto de 2021.

Ambrosio ha defendido que no hay justificación ni razones para que un año y medio después “ni el bono 10 ni las ayudas a la actividad comercial se hayan puesto en marcha”.

Respecto al comercio ambulante ha indicado que la situación es aún más sangrante. “Si la actividad comercial que tiene presencia en los barrios de la ciudad estaba tocada durante la situación de pandemia, el comercio ambulante ha pasado muchísimos meses sin poder abrir sus puestos y generar ningún tipo de actividad”, ha apuntado. El PSOE le va a preguntar a Álvárez qué ha pasado con las ayudas comprometidas al comercio ambulante. “Se deben no solo las de este año, sino que también hay retrasos respecto a las ayudas de 2020; hablamos de más de 300.000 euros que aún no han recibido los comerciantes ambulantes”, ha insistido.

Otra pregunta será el nivel de ejecución de la mejora y transformación de algunos de los mercados municipales, actuaciones que estaban previstas en el presupuesto de 2021 y que es “algo que desconocemos a estas alturas de año”.

En el apartado de Gestión, Ambrosio ha indicado que el PSOE no sabe nada sobre los plazos en los que se está contratando por parte del Ayuntamiento, “si se está cumpliendo o no con los requisitos, porque la insistencia en pedir información por parte del grupo socialista es continua y lo que estamos consiguiendo es la callada por respuesta”.

Y respecto a Cecosam ha insistido en que “esta empresa pública nos está sorprendiendo en los últimos meses porque es un auténtico caos en su manera de ser gestionada, ha llegado al límite con esa dificultad para saber qué es lo que está pasando con su bolsa de trabajo temporal, un proceso que se abre para cubrir seis puestos que se quedan libres y en la que muchísimas personas que han querido optar a ella se han quedado fuera por múltiples errores cometidos a través de una empresa de subcontratación”, ha indicado.