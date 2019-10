El PSOE pide al cogobierno que mantenga los convenios con los bancos para alquileres sociales

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba, Isabel Ambrosio, ha pedido al "cogobierno de la derecha" que mantenga los convenios suscritos durante el pasado mandato entre el Consistorio y diferentes entidades bancarias para poner a disposición de familias en riesgo de exclusión viviendas en régimen de alquiler social. "Algunos de esos convenios han expirado en septiembre y el resto irán expirando poco a poco", ha apuntado respecto a esos acuerdos a los que se llegó con suscritos con la Sareb, Cajasur, La Caixa y el Santander. Ambrosio ha denunciado también que no se hayan prorrogado dichos convenios.

Esos acuerdos, firmados entre 2016 y 2018, según ha defendido, "permitieron gestionar un parque de vivienda vacía y del que se beneficiaron más de un centenar familias que no han salido de la crisis o que desgraciadamente se han incorporado a ella; esas familias están viviendo esta situación con angustia porque no saben qué es lo que va a pasar con estos convenios". Para añadir que las entidades bancarias que los suscribieron con el Ayuntamiento "nos mostraron su satisfacción" por alcanzar ese acuerdo. "Pedimos que se consigan prórrogas de estos convenios", ha insistido.

"Durante los cinco meses que lleva al frente del Ayuntamiento, el cogobierno de la derecha ha demostrado una falta de compromiso en política de vivienda", ha defendido la portavoz del PSOE. "Esa falta de compromiso se demuestra, por ejemplo, en que en todo ese tiempo no se ha convocado aún el consejo de administración de una herramienta muy importante que el Ayuntamiento tiene para ese tipo de política, como es la Empresa Municipal de la Vivienda, Vimcorsa", ha añadido. Ambrosio ha pedido la convocatoria de ese consejo de administración, "porque no conocemos cuáles son las líneas estratégicas que pretenden seguir en materia de vivienda". "La vivienda digna no solo es un derecho sino que exige de una política municipal en esta materia", ha puntualizado,

La portavoz municipal del PSOE ha denunciado, asimismo, "la lentitud" y "la falta de respuesta" por parte de una Oficina Municipal de la Vivienda "que en 2018 atendió a más de 400 personas con problemas de acceso a la vivienda". Ambrosio ha apuntado que la Oficina frenó 148 desahucios en 2018 "y otros 68 acabaron suspendidos.