El PSOE denuncia que el cogobierno de Córdoba "solo" se ha ejecutado el 55% del presupuesto de Igualdad

La edil socialista María Isabel Baena ha denunciado que el cogobierno "solo ha ejecutado" el 55,30% del presupuesto de la Delegación de Igualdad y no del 90%, como ha defendido el propio equipo de gobierno. Baena ha referido que son datos que incluye el portal de transparencia del Ayuntamiento con fecha 31 de diciembre de 2021.

“Después de más de dos años y medio de gobierno municipal está claro que la igualdad no está en el centro de la agenda de Jose María Bellido. El alcalde de Córdoba nunca está en la defensa de los derechos de las mujeres y sí está en las campañas que cuestionan esos mismos derechos. Un alcalde tiene que velar por el cumplimiento de los derechos de todos sus vecinos y vecinas. En el caso de las mujeres estamos hablando de la mitad de la ciudadanía”, ha defendido la edil socialista. Baena ha reprochado a Bellido su ausencia "en cualquier acto que tenga que ver con la defensa de la igualdad. Nunca ha estado, por ejemplo, en un 8M o en un 25N", ha destacado.

Además, desde el PSOE acusan al alcalde de dejar morir "una magnífica herramienta para la promoción de la igualdad" como es el Plan Transversal de Género, cuya vigencia acaba este mismo año. “No hemos visto ningún efecto en la ciudad que podamos valorar, no hemos conocido ninguna evaluación, no conocemos los resultados, ni sabemos el impacto sobre la igualdad efectiva, básicamente porque no lo hay”, ha relatado Baena. Del Plan Transversal de Género sólo se ha ejecutado un 10,46%, según ha defendido.

Para la socialista, muy grave también es la situación del Consejo Municipal de las Mujeres. "En dos años y medio de gobierno de PP y Cs este órgano ha dejado de tener contenido. La semana pasada se celebró su asamblea y no se aprobaron ni la memoria de actuaciones del año 2021 ni el presupuesto para 2022", ha indicado.

“Hace meses que queremos conocer cuántas mujeres son atendidas en relación a la violencia de género o dónde y cuántas necesitan asistencia legal y psicológica, pero no hemos obtenido ninguna respuesta porque, como siempre, la transparencia es nula”, ha denunciado.

También ha insistido en que de los 7.000 euros que había destinados para la promoción de iniciativas de mujeres "tan sólo han ejecutado el 7%, al igual que en lo referente a estudios y trabajos técnicos. En este caso ni siquiera han alcanzado el 50%. En los Trabajos de Diversidad Social la cifra se queda en un 14,47%". “Estos datos contrastan, y mucho, con el 200% de ejecución en publicidad, algo que pone de evidencia la estrategia de este alcalde: pretende tapar su nula gestión en política de igualdad con mucho ruido y pocas nueces”.

Cuatro propuestas

Baena ha destacado que "siguiendo su línea de oposición constructiva", el PSOE le hace cuatro propuestas sobre Igualdad al alcalde: "Que se incluya una partida independiente para el Consejo Municipal de la Mujer en los presupuestos de este año; la evaluación del plan transversal; un proceso participativo con las entidades para ir trabajando en el III Plan Transversal de Género 2023-2026; y que este año, cuando presenten el nuevo presupuesto, lo hagan con informe de impacto de género".