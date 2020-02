El PSOE denuncia "cifras infladas" en los presupuestos del Ayuntamiento de Córdoba

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba, Isabel Ambrosio, ha asegurado este martes que los presupuestos municipales para 2020, cuyo anteproyecto ya ha sido aprobado por la junta de Gobierno Local, tienen "cifras infladas y cuentas que no se sostienen". Ambrosio ha detallado que son 21 millones de euros los que la corporación municipal va a pedir a entidades financieras con cargo a créditos, lo que se traduce en una deuda de más de 75%, en comparación con el pasado ejercicio.

"Nos tememos que con estos plazos de trabajo no se puedan iniciar y ejecutar hasta la primavera", ha asegurado la portavoz del PSOE, lo que acorta el plazo para llegar a final de año "con una mejor cifra en materia de ejecución presupuestaria". La partida para el patrocinio, promoción y la publicidad también preocupa al grupo municipal socialista porque, según Ambrosio, presenta "una subida muy importante" en los presupuestos, que van "a mirar con lupa" pues "queremos saber qué se hace con ese dinero público".

Desde el grupo municipal socialista han adelantado que su intención era la de acordar un presupuesto a través de cinco prioridades: los servicios sociales, los servicios públicos de calidad, equilibrio en los barrios, el empleo y el cambio climático, sin embargo, Ambrosio ha asegurado de que el "socio preferente" del cogobierno continúa siendo Vox.

Sobre este último punto, Ambrosio ha destacado que en el anteproyecto de presupuesto "no se ve una estrategia definida de actuaciones en cuanto a la emergencia por el cambio climático", emergencia además que fue declarada por unanimidad en el Pleno de la corporación. Para la portavoz, no solo se trata de concluir obras como las del parque de Levante o el parque del Canal, sino de incluir planes para la reducción de tráfico y eficiencia energética.

En cuanto a las inversiones en los barrios, la concejala del PSOE ha expresado que no se puede hablar de equilibrio cuando el Distrito Centro tendrá 800.000 euros más de inversión que otros barrios. En este sentido, ha comentado que el modelo de ciudad del cogobierno "se aleja bastante de ser para todos" cuando "se toman decisiones como la eliminación de la oficina de defensa de la vivienda o el recorte de los programas de sinhogarismo".

En cuanto al empleo, Ambrosio ha detallado de que "el turismo no es suficiente para acabar con las cifras de desempleo de Córdoba" y que los presupuestos "solo se reducen" a la reactivación de la obra del Centro de Ferias y Convenciones. "No es posible que no haya ninguna apuesta para que Rabanales21 siga siendo ese referente en materia de innovación", ha apostillado.