El PSOE denuncia "el abandono" del proyecto del parking junto al cementerio de San Rafael de Córdoba

El grupo municipal socialista ha denunciado que "los vecinos y vecinas de la Fuensanta, Levante y Cañero no saben nada del prometido proyecto de construcción de un aparcamiento y una zona verde junto al cementerio de San Rafael". “Desde hace más de dos años no sabemos nada en relación a esta actuación. No tenemos constancia, al menos oficialmente, de la situación real en la que se encuentra. No sabemos si se ha iniciado el expediente de expropiación forzosa y, por tanto, si se han adquirido los suelos, un trámite necesario para llevar a cabo el proyecto comprometido”, ha asegurado la concejal del PSOE Alicia Moya.

Moya ha destacado que han pasado más de dos años desde que el responsable de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU), Salvador Fuentes, "anunció en los medios de comunicación" que se habían iniciado los trámites para expropiar la pastilla de suelo que existe entre la avenida de Libia y el cementerio de San Rafael. La edil ha añadido que el compromiso del gobierno municipal era que este espacio lo compartieran una zona de aparcamiento y una zona verde. "Para ello, siempre según Fuentes, ya se habían realizado las gestiones de identificación de propietarios y una primera valoración de la adquisición forzosa de los 10.000 metros cuadrados de la parcela", ha insistido.

Moya ha subrayado que, "a día de hoy, nada se sabe de este anuncio". Para el grupo municipal socialista, esta zona necesita equilibrarse respecto a otros espacios de la ciudad y una de las formas de hacerlo, según el PSOE, "es afrontando uno de los problemas históricos que acarrea: la falta de plazas de aparcamiento, de espacios libres y de zonas verdes".

“Esta actitud de Bellido y de su equipo representa un nuevo ejemplo de su falta de atención a las necesidades reales de los barrios de nuestra ciudad y de su incapacidad para ejecutar aquellos compromisos que asume. En este caso su dejadez afecta a tres barrios de Córdoba”, ha destacado Moya.

Un abandono más para el PSOE

Los socialistas insisten en que el alcalde "mantiene en el olvido permanente" a los barrios de Córdoba y que a ello suma la "falta de transparencia en la gestión y el incumplimiento reiterado de sus promesas con los vecinos y vecinas de la ciudad". “Para Bellido todo se queda en una política de grandes titulares pero vacía de contenido real”, ha sentenciado.

“Tenemos un alcalde que vive constantemente de espaldas a la ciudadanía porque está más pendiente de su propia imagen y de salir indemne de la refriega política que azota al Partido Popular estos días. Su preocupación partidista le impide atender las reivindicaciones de su ciudad. Nuevamente vuelve a mentir y a generar falsas expectativas”, ha destacado la edil.

El grupo municipal socialista, "en aras a la transparencia política y al respeto que se merecen los vecinos y vecinas de nuestra ciudad", va a exigir al “alcalde de las promesas incumplidas” que se ponga el “mono de trabajo” para solventar los problemas "y que deje de vender humo y promesas vacías".