El PSOE denuncia el "caos" en la Delegación Infraestructuras a la hora de proyectar obras en Córdoba

El edil del PSOE José Rojas ha considerado que el cambio de delegado de Infraestructuras en el Ayuntamiento de Córdoba "tras el escándalo de los contratos menores ha sido sólo un parche porque en esta área municipal sigue reinando el caos".

"El gobierno municipal de PP y Cs sigue siendo incapaz de gestionar y sacar proyectos adelante, proyectos, por otro lado, muy necesarios para impulsar el desarrollo económico de Córdoba. La ciudad está paralizada, no se ejecuta ninguna obra nueva y ni siquiera sacan adelante las que se quedaron listas para empezar en el mandato anterior", ha indicado.

A su juicio, "las pocas que sí ejecutan las hacen mal". Como ejemplo, ha puesto el caso de dos obras con deficiencias que tienen incluso informes de discrepancia de la Intervención Municipal. Una de ellas afecta a la calle Músico Infantas, entre Huerta la Reina y Las Moreras, una obra que, según ha recordado, "no fue consensuada con el Consejo de Distrito".

Así, ha explicado que "al no haber personal suficiente, la propia definición del proyecto presenta muchas carencias". Lo más grave, ha continuado, "es que no se han ejecutado actuaciones contempladas en el contrato". "A partir de aquí, Intervención elaboró un informe de discrepancia que la propia dirección facultativa no puede resolver y, como consecuencia, la empresa no ha cobrado aún una obra que terminó a finales de septiembre del año pasado", ha detallado.

Las obras de la plaza de San Agustín, por su parte, "cuentan también con otro informe de discrepancia de la Intervención y la remodelación es del año 2020". Por todo ello, ha insistido en que "el caos reinante en esta delegación ha provocado que el Ayuntamiento, con el dinero de los cordobeses, haya pagado 80.000 euros por unas obras que en realidad costaban 60.000".

En esta línea, el edil socialista ha incidido en que "tendrían que haber resuelto el contrato porque no se ejecutó gran parte de lo contemplado en el proyecto original. Ni en la solería de granito, ni en las placas de hormigón, ni en la zahorra,… En todos los casos se puso menos material del contemplado en el contrato. Ahora hay que hacer un proyecto nuevo porque propia dirección facultativa dice que no se puede subsanar".

También ha criticado que "la solución de este equipo de gobierno es siempre la misma: para poder seguir adelante resuelven mediante un decreto y levantan el reparo de la Intervención".

Ante esta paralización de la Delegación de Infraestructuras, el concejal del PSOE ha reivindicado de nuevo "un plan de obras consensuado con los Consejos de Distrito, que son los que conocen las necesidades reales de cada zona de la ciudad" y ha recordado que el PSOE ya lo pidió a modo de enmienda en el pleno, pero el gobierno municipal votó en contra.