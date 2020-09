El PSOE andaluz defiende que hay presupuesto para bajar la ratio en las aulas de Córdoba

La bajada de la ratio en las aulas de Andalucía como medida preventiva y de seguridad ante la vuelta al cole en plena pandemia del coronavirus sigue siendo objeto de debate. Mientras que la delegada de Educación de la Junta en Córdoba, Inmaculada Troncoso, aseguró el pasado martes durante el inicio del curso de las escuelas infantiles de que "es inabarcable" desde todo punto, este jueves la secretaria general del PSOE andaluz, Susana Díaz, ha defendido que el Gobierno de España ha puesto a disposición del Ejecutivo autonómico 383,8 millones de euros del Fondo Covid para Educación, por lo que considera que sí se cuenta con el presupuesto necesario para reducir el número de alumnos por clase.

Díaz ha ofrecido estas declaraciones minutos antes de mantener una reunión con los empresarios de Córdoba y la patronal del transporte escolar, que vienen manteniendo encuentros con diferentes partidos políticos para buscar solución a la crisis del sector. En este sentido, el PSOE-A también ha exigido al Gobierno andaluz la continuidad de los contratos para el transporte escolar, que hasta ahora solo están planteados hasta diciembre.

La secretaria general de los socialistas ha mantenido también conversaciones con las Ampas de Caballeros de Santiago, quienes han puesto de manifiesto la supresión de unidades que han sufrido algunos colegios de Córdoba, y ha señalado que "en un momento como éste no hay que suprimir líneas, hay que desdoblar líneas y aumentar espacios". En este sentido, ha defendido que todos los alcaldes y presidentes de diputaciones del PSOE andaluz "van a poner a disposición de la Junta todos los espacios, locales e infraestructuras que se puedan adaptar para lograr que haya solo 20 niños por aula".

Susana Díaz ha puesto como ejemplo a otras comunidades como Madrid, Cataluña y Valencia, que ya están bajando la ratio a 20 alumnos por aula para que la vuelta al cole del covid-19 sea más segura.

La dirigente ha defendido de que los maestros deben tener mejores garantías de seguridad, sobre todo para lograr controlar a los niños más pequeños, acostumbrados a compartir sus pertenencias y darse muestras de cariño constantemente. Para Díaz, la situación será más fácil para los trabajadores si tienen mejores herramientas y menos niños que atender en un mismo espacio.

El transporte escolar

La líder del PSOE andaluz también ha informado de que unos 25 mil trabajadores en Andalucía pertenecen al sector del transporte escolar y son los que tienen el primer contacto con los niños, "que van a ayudar a la seguridad de los padres, pues es en el transporte donde comienzan los grupos de convivencia". Los trabajadores de los autobuses "son los que conocen a las familias, saben los sitios donde suben y donde bajan los niños, y tienen un papel prioritario".

"La situación no es la adecuada", ha criticado Díaz. "No tiene sentido que la prórroga del contrato finalice en tres meses; vamos a pedir en el Parlamento que la prórroga del contrato sea hasta que finalice el curso para que haya seguridad, tranquilidad y estabilidad", ha informado.

Por último, la socialista ha reprobado que "no ha habido suficiente diálogo" para garantizar que la vuelta al cole sea segura y no improvisada: "Quedan diez días, los niños no pueden volver igual que se fueron en marzo porque ahora hay muchos más casos, en muchas aulas se van a encontrar niños con patologías, con necesidades especiales, niños en situaciones vulnerables sanitarias o sociales y debe haber garantías de que no se está poniendo en riesgo la vida de los menores, pero tampoco la de sus padres y familias".