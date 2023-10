El PSOE de Córdoba defiende la amnistía: "Se utiliza siempre en situaciones excepcionales y por el bienestar general"

El Pleno del Ayuntamiento de Córdoba ha aprobado una moción contra la tramitación de una ley de amnistía que pide el independentismo catalán para apoyar la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, con PP y Vox a favor y PSOE y Hacemos en contra. En el debate, que no ha sido de los más acalorados de la sesión, el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Antonio Hurtado, ha defendido la medida diciendo que "todas las democracias disponen de esta figura política, que se utiliza en situaciones muy excepcionales y siempre por el bienestar general" y "en el marco constitucional".

"La política la entiendo como la posibilidad de abrir caminos que construyan paz, progreso y bienestar", ha dicho Hurtado. Hoy, para el concejal, se presenta una moción "que trata de rechazar cualquier tipo de amnistía o indulto generalizado y promover acuerdos entre los grandes partidos para evitar la fuerza del independentismo". "Había que agitar a la población, crear miedo y polarizar aún más la política", ha asegurado dirigiéndose al alcalde, José María Bellido, que lo ha acusado de "poco respeto" por llamar a la movilización social contra la amnistía.

Hurtado ha asegurado que "para cualquier pueblo en situación de conflicto, lo mejor es buscar y trabajar sin desaliento en encontrar la luz y no quedarnos maldiciendo la oscuridad". Para el concejal, la sociedad catalana "está bastante más tranquila y menos radicalizada" ahora que cuando gobernaba Mariano Rajoy y ha defendido que "ninguna ley" sale adelante sin pasar y garantizar los filtros legales necesarios.

El portavoz del PP, Miguel Ángel Torrico, que llevaba al Pleno la discusión de esta moción, ha tirado de hemeroteca con frases de dirigentes del PSOE como Carmen Calvo, que alguna vez mencionó que la amnistía "no es planteable en un estado constitucional y democrático", o Miquel Iceta, Fernando Grande-Marlaska, Ramón Jáuregui, Alfonso Guerra, Salvador Illa, Luis Planas, Felipe González, o el propio Pedro Sánchez, que llegó a decir que la amnistía "es algo que este Gobierno no va a aceptar y no entra en la Constitución española". A Torrico le parece "ilegítimo e inmoral" cambiar esto "por siete votos" para que gobierne Sánchez.

Para Torrico, el PSOE de Córdoba debió tener "un mínimo coraje para decirle a su partido que por aquí no" y ha asegurado que de aprobarse "vendrá la desigualdad en la financiación de territorios, lo que supondrá que los cordobeses tendremos menos recursos para gastarnos en nuestras necesidades que aquellos territorios que han dado sus votos a la investidura de Pedro Sánchez".

Hacemos Córdoba, por su parte, ha calificado la moción como "folclórica" por "abordar algo que no existe". El portavoz del grupo, Juan Hidalgo, ha asegurado, en referencia al PP, que "ustedes no entienden conceptos básicos de la democracia" y que "siempre piensan que se va a romper España".