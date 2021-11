El PSOE pide de nuevo al alcalde de Córdoba que rompa el acuerdo de gobierno con Ciudadanos

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba, Isabel Ambrosio, ha calificado de "esperpento, circo e, incluso tomadura de pelo" la situación que atraviesa el cogobierno municipal ante la retirada de las competencias del ya exdelegado de Infraestructuras, David Dorado, después de que la Fiscalía haya encontrado indicios de prevaricación y falsedad documental en contratos menores de Infraestructuras. Y de nuevo, ha pedido al alcalde de Córdoba, José María Bellido, que rompa el acuerdo de gobierno con Ciudadanos, tal y como ya hizo la semana pasada.

A Ambrosio le parece una “auténtica vergüenza, al igual que a la gran mayoría de la ciudad” la retirada provisional de competencias para que se le asignen otras de manera inminente. “Con patadas hacia adelante al balón no se soluciona una situación tan grave”, ha añadido. “Dorado se permite el lujo de sacar pecho diciendo que cuenta con todo el apoyo del alcalde, que todo funciona perfectamente y que está al servicio de la ciudad, como si no hubiese pasado nada”, ha indicado.

La que fuera alcaldesa del PSOE ha incidido en que “al gobierno municipal, y especialmente al alcalde, le falta contundencia para demostrar que los intereses generales de la ciudad están por encima de los intereses particulares y económicos de un concejal-delegado” y ha señalado que al alcalde de Córdoba, José María Bellido, “le falta credibilidad” .

“Venían a mejorar la vida de los cordobeses y lo que nos hemos encontrado tras analizar la gestión, y cuando sólo queda año y medio para la convocatoria de elecciones municipales, es parálisis, retrasos en los proyectos, sospechas y dudas sobre la gestión”, ha insistido.

Ambrosio ha puesto como ejemplo la ejecución en el mantenimiento de los colegios, que está a cero. “Lo que está ocurriendo en Infraestructuras afecta, y mucho, a la vida de los cordobeses, porque el alcalde ni siquiera es capaz de gestionar el arreglo de la caldera de un colegio en el que niños y niñas están soportando temperaturas muy bajas ahora mismo”, ha añadido.

A su juicio, Bellido “se está lastrando solo por no cortar de raíz con Ciudadanos, un grupo que tiene a todos sus miembros afectados por nefasta gestión y falta de transparencia, que están pendientes de decisiones judiciales o con sospechas sobre cómo se gestionan las facturas y los contratos”.

“Bellido debería soltar ese lastre. Mientras no rompa el acuerdo de gobierno se está comportando de manera irresponsable, está demostrando falta de liderazgo en un momento muy complicado”, ha añadido.

Según la edil socialista, “parece casi un chiste: lo están premiando por su buena gestión. Nos preguntamos dónde van a colocar a Dorado, con todo los antecedentes que tiene y la investigación de la Fiscalía en marcha. Apuesto que en Hacienda no. Es la única delegación que con toda seguridad el alcalde no le va a dar. Tampoco debería estar al frente de ninguna otra delegación. Si no tenemos la garantía de que sabe gestionar bien el dinero público no puede estar en este gobierno”.

“Nos preocupa mucho que siga gestionando dinero público en esa futura reestructuración cuando hay sospechas jurídicas sobre prácticas supuestamente delictivas en las competencias que tenía hasta ahora. Es colocar al mismo zorro en otro corral no tiene sentido. Dorado está bajo sospecha”, ha reiterado.

Ambrosio ha considerado que “si todo sigue igual, si no corrige el rumbo, Bellido seguirá estando prisionero de Ciudadanos, será cómplice de este esperpento y nos volverá a demostrar que es el peor alcalde del peor gobierno que ha tenido esta ciudad en democracia”.