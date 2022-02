El PSOE lleva al pleno "las actuaciones olvidadas" en el barrio de Lepanto de Córdoba

El PSOE llevará al próximo pleno municipal -que se celebra el próximo jueves- una moción en la que se le solicita el equipo de gobierno del PP y Cs "una solución a los problemas que sufre el barrio de Lepanto; que se lleven a cabo las actuaciones que el Ayuntamiento tiene olvidadas en el mismo", ha insistido la portavoz socialista, Isabel Ambrosio.

"La Ronda del Marrubial es una de las actuaciones más demandadas por los vecinos y las vecinas. Lleva tres años olvidada tanto por el alcalde como por el presidente de la Junta de Andalucía después de que en el anterior mandato se dejara terminada la primera fase. Desde entonces, no se ha dado ni un paso más", ha sentenciado Ambrosio.

La portavoz socialista ha insistido en que ya han pedido en varias ocasiones que se le de una solución a la continuación de las obras de la Ronda del Marrubial, "pero como no obtenemos respuesta, vamos a volver a instar al equipo de gobierno a iniciar el expediente de expropiación forzosa que permita al Ayuntamiento conseguir los terrenos necesarios para obtener la propiedad del suelo y su puesta inmediata a disposición de la Junta de Andalucía", ha puntualizado. Ambrosio ha destacado que esos son los pasos necesarios para poner en marcha la segunda fase de la reforma de la Ronda "y que se pueda terminar lo antes posible. Espero que un acuerdo plenario lleve a iniciar la expropiación que culmine con los cuatro carriles habilitados”, ha añadido.

Ambrosio ha defendido que el de la expropiación forzosa no ha sido nunca el modelo del PSOE. Siempre hemos preferido llegar a acuerdos; no obstante, si para Caballerizas Reales les ha valido esta fórmula, por la inmediatez, más prisa corre aún hacerse con esos terrenos del Ejército de Tierra para la Ronda del Marrubial", ha apuntado.

“Estamos convencidos de que la pasividad del equipo de gobierno respecto a estos edificios de Lepanto tiene que ver mucho con no poner en un compromiso al gobierno de la Junta de Andalucía. Si el equipo de Bellido pusiera a disposición de la Junta esos terrenos no tendrían más excusas para retrasar la incorporación de los 2,3 millones de euros que tienen que aparecer en el presupuesto autonómico. Hasta ahora no se han recogido nunca”, ha detallado Ambrosio.

La portavoz socialista ha incidido en que "el abandono al que equipo de gobierno tiene sometido" al barrio de Lepanto no queda en la Ronda del Marrubial. En la moción, el PSOE incluye "otras actuaciones importantes; algunas de ellas son compromisos del propio alcalde". Así, Ambrosio ha destacado que es necesario un plan de movilidad que contemple, entre otras cosas, "el prometido aparcamiento de Lepanto" (los socialistas lo incluyeron en el acuerdo de presupuestos de 2021) o "mayor presencia de Policía Local en la zona para intentar acabar con algunos problemas puntuales de seguridad".

Por otro lado, ha insistido en que de la Junta de Andalucía depende que se ponga en marcha el punto de urgencias del Centro de Salud Levante Sur, "muy demandado también por los vecinos", o su Centro de Mayores, que “lleva demasiados años esperando una respuesta. Es una oportunidad más para volver a debatir sobre aquellas responsabilidades del gobierno para con sus vecinos, que están deficitarias y en suspenso”.

El mes de la igualdad

El PSOE presentará al próximo pleno municipal una segunda moción con la que se sumará "un año más" a las reivindicaciones del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. “Somos muchas mujeres y muchos hombres los que no nos vamos a conformar hasta alcanzar una igualdad real, efectiva, plena e imprescindible para el avance de nuestra sociedad y de nuestra democracia”, ha resaltado la portavoz.

En esa moción instan al equipo de gobierno local a aprobar un presupuesto que incorpore la perspectiva de género con el correspondiente informe de impacto de género (un análisis fundamental para calibrar la efectividad del presupuesto), que incluya la transversalidad en todas las áreas municipales, que empiece a trabajar ya en el III Plan Transversal de Género 2023-2026 con la participación de todas las partes implicadas o que en los presupuestos de este año se incluya una partida independiente para el Consejo Municipal de las Mujeres.