PSOE e IU inician el curso político entre reproches por la Mezquita y el Cercanías

El espectáculo ha comenzado. Era la crónica de unos posicionamientos políticos anunciados que conforme se agote el mandato se van a diferenciar aún más. El PSOE e IU han comenzado el curso político en Capitulares entre reproches a costa de la propiedad de la Mezquita-Catedral y de la puesta en marcha del Cercanías.

Ayer, la alcaldesa de la ciudad, Isabel Ambrosio (PSOE), se desmarcó de su primer teniente de alcalde y socio de gobierno, Pedro García (IU), al sostener que ella, al contrario de lo que hizo él el pasado martes, jamás utilizaría los términos expolio y robo para referirse a la inmatriculación llevada a cabo por la iglesia respecto a la Mezquita-Catedral. Ambos están de acuerdo en que el monumento debe ser público. No obstante, ayer Ambrosio defendió que la Mezquita-Catedral mantenga el culto católico si el Gobierno lograse su titularidad, para insistir en que siente "respeto total y absoluto al culto católico y al espacio que ocupa la Iglesia Católica dentro de la Mezquita-Catedral". Un día antes, con respecto a la posibilidad de que el Gobierno logre esa titularidad, García declaró que su "nivel de confianza en la relación entre el PSOE y la Iglesia" es "muy bajo, porque "siempre termina ganando la Iglesia frente al bien común". "Estoy acostumbrado a que el PSOE diga una cosa y haga la contraria, sobre todo con el tema de la Iglesia", mantuvo.

En este inicio de reproches entre los socios de gobierno, el primer teniente de alcalde confesó que se le caería "la cara de vergüenza" si tuviera que dar plazos sobre la puesta en marcha del Cercanías, un servicio ferroviario que insistió en que su formación política defiende que se extienda desde Villa del Río a Palma del río, pero que inicialmente sólo contempla en servicio a la capital. Todo ello después de que Ambrosio anunciara que la entrada en servicio del Cercanías sería una realidad el próximo mes de octubre. "Es surrealista seguir dando fechas; es un esperpento absoluto. La alcaldesa ha dado ya 23 fechas. A mí se me cae la cara de vergüenza de decirle a la gente que queda un mes", sentenció el primer teniente de alcalde.

La alcaldesa no tardó en responder y achacó esas declaraciones al "nerviosismo" de los procesos internos "además muy inciertos" en los que está inmersa IU para la confluencia con otros fuerzas políticas de la izquierda de cara a las listas de las próximas municipales. Se trató de todo un dardo para García ya que es conocido que el primer teniente de alcalde no las tiene todas consigo para ser el candidato de la confluencia. "Creo que para quien se levanta todas las mañanas con el único objetivo de trabajar por esta ciudad, con sus aciertos y sus errores, con sus cumplimientos y con sus prórrogas, no se nos puede caer la cara de vergüenza. Nuestra responsabilidad es seguir trabajando todos los días con la máxima lealtad", sostuvo la alcaldesa.

Y como si de un partido de tenis dialéctico se tratara, García respondió a Ambrosio a preguntas de los periodistas prácticamente una hora después. El también coordinador provincial de IU insistió en que "de nerviosismo, nada". "Los que se deben poner nerviosos son los del PSOE. Si todo va bien y hay juego limpio en las elecciones democráticas, y podemos desarrollar el modelo de ciudad real, creo que IU con Ganemos, Podemos y Equo van a tener un alcalde o alcaldesa dentro de nueve meses", defendió.

No obstante, García insistió en que este cruce de declaraciones entra dentro del juego político entre dos formaciones que "tienen un acuerdo de gobierno con 51 medidas pactadas también con Ganemos Córdoba, que se han ido desarrollando políticamente, en mayor o en menor grado, y se han hecho muchísimas cosas progresistas y de izquierdas para Córdoba, que hoy es una ciudad mucho más compacta, desde el punto de vista social, que cuando gobernaba el PP". Un juego político que promete unos reproches que irán in crescendo a la par que se agota el mandato.