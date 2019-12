PSOE e IU piden al gobierno local que informe del programa de Fitur

Los grupos municipales de PSOE e IU exigen que el gobierno municipal informe de las actividades de promoción y el coste que tendrá la participación de Córdoba en la Feria Internacional de Turismo (Fitur), que se celebrará del 22 al 26 de enero en Madrid.

Al respecto, el concejal del PSOE y representante en la Comisión de Promoción de la ciudad, José Rojas, subraya que se ha demandado esta información “verbalmente y por escrito en varias ocasiones desde hace semanas y que no se han cumplido los plazos previstos para la respuesta oficial en ninguno de los casos”.

“Aunque Fitur arrancará en solo unas semanas en el recinto ferial de Ifema, en Madrid, aún no se conoce ni un detalle de la programación de Córdoba”, lamenta en un comunicado el concejal.

Sin embargo, asegura que ya están trascendiendo invitaciones a algunos de los actos previstos, “sin que en ningún caso se haya informado al resto de grupos del Ayuntamiento ni a los miembros del Instituto Municipal de Turismo (Imtur), lo que supone una auténtica falta de respeto por el funcionamiento de las instituciones”.

El PSOE asegura que están trascendiendo invitaciones de algunos actos previstos

Para el concejal del PSOE, esto es “una muestra más de la falta de transparencia con la que trabaja el equipo de gobierno que conforman PP y Ciudadanos al frente del Ayuntamiento de Córdoba”.

Como cada año, Fitur supone “el arranque del curso turístico y se convierte en el primer escaparate anual mundial para los destinos”, incide, a la vez que lamenta que “Córdoba no se puede permitir perder fuerza ni espacio en una feria en la que se marca el rumbo de un sector que, a día de hoy, es estratégico para el presente y el futuro de la ciudad”.

Por ello, el PSOE demanda “más respeto y transparencia” al equipo de gobierno y “más eficacia en su gestión, ante los primeros síntomas de alerta para un sector como la caída de viajeros que pernoctaron en hoteles, hostales y pensiones en noviembre”.

“Tenemos un sector turístico fuerte y maduro, pero hay mucho trabajo por hacer y es necesario hacerlo de manera coordinada”, asegura. “La gestión turística de este equipo de gobierno deja mucho que desear pese al batallón de cargos con el que cuenta”, asevera Rojas, por lo que exige “claridad, transparencia y una gestión eficaz de una vez por todas”.

IU señala que el consejo consultivo del Instituto Municipal de Turismo aún no se ha reunido

El portavoz de IU en el Ayuntamiento, Pedro García, asegura por su parte que en su grupo municipal están “tremendamente preocupados por el funcionamiento del Imtur”. “Ya no solo porque los datos turísticos sean malos y se estén perdiendo paquetes turísticos como, por ejemplo, puede ser el Festival de las Callejas, sino también por la falta de funcionamiento y el oscurantismo que hay en toda su gestión”.

García coincide con el PSOE en que desde su grupo han solicitado en varios consejos rectores del organismo “que se nos informe sobre lo que se va a hacer en Fitur, y no hemos recibido respuesta”. Además, recuerda que también han preguntado al alcalde en el pleno que cuál iba a ser el papel de Córdoba en la citada feria, pero “no hemos recibido respuesta”.

Sin embargo, el portavoz de IU señala que se ha enterado de una actividad que se realizará en Fitur por una invitación enviada a un empresario. “Es una actividad de la que no sabemos el gasto y aparece un nuevo logo que no sabemos qué es ni por qué se hace”, denuncia. A esto añade que el consejo consultivo del organismo (formado por empresarios, sindicatos, vecinos...) hasta ahora no se ha reunido.