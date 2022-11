El PSOE asegura que Córdoba es la única " de las grandes ciudades" que ha renunciado a la ayuda de la Agenda Urbana

El Grupo Municipal Socialista ha denunciado que el gobierno municipal "ha vuelto a utilizar excusas absurdas para justificar la pérdida de una nueva subvención muy necesaria para la ciudad de Córdoba". Los socialistas han hecho pública esta información, después de que este jueves criticase que el Ayuntamiento haya perdido una subvención de 300.000 euros del Gobierno central para la redacción de la Agenda Urbana.

Ante esta denuncia, la teniente de alcalde de Reactivación Económica, Blanca Torrent, recordó que al PSOE que "a la hora de pedir responsabilidades hay que mirar al Gobierno de España y a la rigidez de los plazos que se nos han impuesto a los ayuntamientos de todo el país para justificar los proyectos vinculados a este programa".

Sin embargo, desde el PSOE han asegurado este viernes que "fuentes del gobierno municipal del Partido Popular han admitido públicamente que han tenido que renunciar a estos fondos porque no han podido cumplir con los plazos establecidos, pero han trasladado la responsabilidad a la legalidad vigente, asegurando que los plazos que contempla la Ley de Contratación son imposibles de cumplir".

"La realidad desmiente al equipo del alcalde, José María Bellido porque Córdoba ha sido la única ciudad de su grupo que se ha quedado fuera de esta ayuda de 300.000 euros para la Agenda Urbana", han señalado.

Desde el PSOE han puesto varios ejemplos de ciudades que sí han recibido la subvención. Una de ellas ha sido la ciudad de Sevilla, cuyo ayuntamiento "aprobó su Plan de Acción Local para desarrollar la Agenda Urbana el 21 de julio". "En 10 meses han sido capaces de ponerlo en marcha el Plan de Acción. Es lo que tiene llevar a cabo una gestión municipal eficaz y competente. Esta ciudad ya ha cobrado y ejecutado la mayor parte del dinero recibido", han anotado desde el grupo municipal socialista.

También han asegurado que "siete días después de Sevilla lo aprobaron las ciudades de Murcia, Zaragoza y Alicante. Ya en septiembre, el día 9 lo aprobó el ayuntamiento de Valencia y el día 12 Las Palmas de Gran Canaria. También Madrid cuenta ya con este documento".

"Eran 8 las ciudades que estaban en ese grupo y todas, excepto la nuestra, han aprobado su Agenda Urbana y, por lo tanto, pueden disponer de esa importante cantidad de dinero para invertir en sus ciudadanos y ciudadanas. Todos estos ayuntamientos han tenido tiempo más que suficiente para hacer su trabajo, excepto el nuestro. ¿Será que Bellido tiene otra noción del tiempo diferente al resto?", ha indicado el portavoz del PSOE en Capitulares, José Antonio Romero.

Romero ha insistido en que "en política no todo vale, que no se puede mentir de forma mal intencionada a los vecinos y vecinas para tapar sus vergüenzas. Si de los 8 ayuntamientos beneficiados tan sólo el ayuntamiento de Córdoba ha desistido, el problema no es de plazos sino de incompetencia y falta de gestión, como ya veníamos alertando desde este grupo municipal".

El edil del PSOE ha añadido que el alcalde de Córdoba "está llevando a cabo la peor gestión municipal de la historia de la democracia: tiene a la ciudad totalmente paralizada, los proyectos no salen, calles y barrios están más sucios y abandonados que nunca y, además, es incapaz de aprovechar las oportunidades que llegan. Es la segunda vez que Córdoba pierde ayudas de los Fondos Next Generation (ya se perdieron ayudas para el comercio) por la incompetencia manifiesta de nuestro alcalde y su batallón de cargos".

El portavoz insiste en que el Grupo Municipal Socialista va a seguir vigilando la gestión que este gobierno municipal del PP está haciendo de los fondos Next Generation porque “hasta ahora todo ha sido un desastre y un caos”. Considera que el alcalde, su equipo, sus numerosos cargos y su partido están haciendo mucho daño a la ciudad.