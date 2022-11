El PSOE de Córdoba denuncia que el juzgado le pide 20.000 euros para personarse en el segundo caso Infraestructuras

El Grupo Municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba ha denunciado que el juzgado le ha pedido una fianza de 20.000 euros para personarse en el segundo caso Infraestructuras, el que tiene que ver con contratos realizados por dicha área municipal relativos al alumbrado público que se remontan al año 2012 y que pidió investigar el ahora edil no adscrito en el Consistorio, David Dorado, una cuantía que no pueden asumir.

Lo ha informado este lunes 14 de noviembre el portavoz del PSOE, José Antonio Romero, que ha asegurado que su grupo municipal no cuenta con esa cuantía y, por tanto, han introducido un recurso para apelar esa decisión. Sin embargo, el PSOE teme que la respuesta llegue demasiado tarde y las declaraciones de los afectados, entre técnicos y representantes de empresas presuntamente involucradas, que ya han arrancado, acaben sin poderse ellos personar.

En este sentido, Romero ha pedido al alcalde, José María Bellido, que no espere el ofrecimiento de acciones por parte del juzgado, como dijo que haría, y se persone ya en el caso. "Puede presentar una querella y no hay obstáculos legales para ello, no tiene porqué esperar ese ofrecimiento", ha explicado tras acusarlo de decir "la media verdad" durante el último Pleno, en el que se discutió el caso. Al edil le parece grave que ya hay declaraciones "y nadie está escuchando lo que están diciendo" en el juzgado, ni el Ayuntamiento como perjudicado, ni su grupo como líder de la oposición.

Con todo ello, el PSOE se ha basado en antiguos casos para presentar su recurso de apelación, desde casos del año 1992, hasta uno "más reciente", en 2005, o incluso en el primero de los casos Infraestructuras, donde se pudieron personar sin pagar un euro. Romero ha explicado que cuando es una intervención a la que un grupo o persona se adhiere, sin cambiar ni una coma, la fianza debe ser cero. "No entendemos porqué se nos piden estos 20.000 euros, es muy complicado que el PSOE haga su trabajo de oposición en el juzgado", ha expresado, al tiempo que lo ha calificado como "lamentable".

La personación "es libre y cualquier persona puede hacerlo", ha recordado el concejal, aclarando que "otra cosa es que el juez la admita" y ha pedido entonces al juez directamente que retire la fianza pues temen que la respuesta del recurso de apelación pueda tardar tanto como se terminen las declaraciones de los investigados.

"Sí nos vamos a personar"

Con todo ello, el edil de Presidencia en el Ayuntamiento, Miguel Ángel Torrico, ha vuelto a incidir en que "es imprescindible" esperar por que llegue el ofrecimiento de acciones por parte del juez, y no de la Fiscalía, y ha acusado al PSOE de desconocer los trámites judiciales. "Sí nos vamos a personar, estamos esperando con toda expectación y ganas que se nos facilite el poder personarnos", ha vuelto a asegurar el edil.

Torrico ha informado de que el próximo martes, 22 de noviembre, habrá una junta de portavoces donde se va a tratar el tema y el letrado jefe "ofrecerá explicaciones" a los grupos de oposición y ha asegurado que en este caso confían plenamente en el letrado jefe, que "cuenta con basta experiencia y confiamos en sus recomendaciones legales, que seguimos al pie de la letra".