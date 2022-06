El PSOE de Córdoba denuncia que "el alcalde sigue acumulando dinero en el cajón en vez de paliar los efectos de la crisis"

El edil del PSOE José Antonio Romero ha denunciado que el último informe del Órgano de Planificación Económico Presupuestaria ha puesto de manifiesto, "una vez más, que el gobierno municipal presidido por José María Bellido no tiene ninguna intención de invertir dinero en solucionar los problemas de los cordobeses y cordobesas". Romero ha realizado estas declaraciones, "tras constatar que, a 31 de mayo, el Ayuntamiento tiene en sus arcas más dinero que hace un año. Son 182 millones exactamente, cuando en las mismas fechas del año pasado tenía 137".

“Esto significa que los vecinos y las vecinas de Córdoba van a seguir esperando mucho tiempo a que su Ayuntamiento venga a ayudarles a salir de la complicada situación a la que se enfrentan por los efectos de la crisis derivada de la pandemia. La dejadez y la incapacidad del equipo que preside Bellido están teniendo graves consecuencias para nuestra ciudad”, ha insistido Romero.

Nada para los colegios

Para el PSOE, lo más grave es que "no hay esperanzas" de que la situación mejore porque, "en el ecuador de este 2022, el nivel de ejecución del presupuesto es muy bajo: un 21%". Romero ha insistido en que a estas alturas del año, el gobierno municipal no ha gastado ni un solo euro en los planes movilidad de Huerta de La Reina y la barriada de Trassierra, en la limpieza del tramo de la ribera del río o en los aparcamientos de Lepanto. En este último caso la actuación tiene un crédito total consignado de 150.000 euros del ejercicio anterior, pero Romero no confía en que el alcalde vaya a hacer nada al respecto "porque en el pleno de presupuestos rechazaron una enmienda reclamando estas obras".

Uno de los capítulos que más preocupa a los socialistas, según el edil, es el de conservación y mantenimiento de colegios por distritos. "Aquí el gasto es cero, al igual que en lo que respecta a la adaptación eléctrica para la climatización de estos centros", ha sentenciado.

Romero ha incidido en la preocupación de los socialistas también por "el gasto cero" en las ayudas al pequeño comercio. “No han ejecutado ni un euro del presupuesto en la campaña de fomento del comercio de cercanía en Huerta de La Reina o en los centros comerciales abiertos de Santa Rosa y Ciudad Jardín. Nada para el comercio ambulante ni para el bono comercio. Todo son anuncios y falsas promesas que al final no se traducen en nada”, ha lamentado el edil, quien ha destacado, "el alto nivel de ejecución en el apartado de publicidad y propaganda".

“En publicidad y propaganda sí gastan”

Romero ha denunciado que el gobierno de Bellido "ya se ha gastado el 63% del presupuesto que tiene destinado para sus anuncios vacíos. Han sido hasta ahora 240.000 euros en publicidad para medios y 17.580 en publicidad del área de Presidencia", ha destacado.

“Mientras eso ocurre, los convenios de Servicios Sociales, tan necesarios en estos momentos para muchas familias, siguen en tramitación. Esto es lo que pasa cuando los presupuestos se aprueban tarde y mal. Lo llevamos advirtiendo tres años pero al alcalde no parece importarle”, ha asegurado el concejal socialista.

El edil ha puesto otros ejemplos "para demostrar que en muchas áreas llevan una ejecución más elevada en publicidad que en actuaciones importantes que están a cero". Ha asegurado que este es el caso de Infraestructuras. "Mientras muchas obras del mandato anterior están sin terminar, en publicidad han ejecutado un 1.413%", ha dicho. "Mientras siguen sin llevar políticas de igualdad y nada sabemos aún del futuro del Plan Transversal de Género que finaliza este año, en publicidad se han gastado ya 16.470 euros, cuando había un crédito inicial de 6.700", ha añadido.

Romero ha apuntado que también es muy alta la ejecución presupuestaría de publicidad en Presidencia: un 63%. Por otro lado, “ya sabíamos que la política de turismo que está llevando este equipo de gobierno se basa exclusivamente en la propaganda y hoy tenemos una prueba más: han ejecutado un 58% del presupuesto publicitario (40.000 euros) mientras siguen sin llevar a cabo políticas para impulsar y mejorar este sector tan importante para la ciudad”, ha resaltado. "En total, el actual gobierno municipal gasta cerca de un millón de euros en publicidad", ha concluido.