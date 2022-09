El PSOE de Córdoba destaca la reforma del Código Penal del Gobierno "para proteger a los ciclistas ante accidentes"

La senadora por el PSOE de Córdoba y vicepresidenta primera de la Comisión de Cultura y Deporte en el Senado, María Jesús Serrano, ha celebrado la reforma del Código Penal impulsada desde el Gobierno de España y aprobada recientemente en la Cámara Alta para proteger al colectivo de ciclistas, un deporte de “gran importancia en nuestra provincia y que cada vez cuenta con más seguidores tanto en su vertiente de deporte de ocio como en sus desplazamientos diarios” debido, entre otras cuestiones, “a nuestras condiciones climatológicas y a nuestra red de carriles bici y carreteras”.

Así, el Senado ha dado luz verde a la modificación de la normativa vigente para que las imprudencias al volante que provoquen lesiones graves o muertes a terceras personas sean consideradas siempre delito e investigadas por la vía penal, habida cuenta de que solo en la provincial de Córdoba se han contabilizado más de 200 accidentes de tráfico con la implicación de un ciclista en los últimos cuatro años.

En palabras de Serrano, la reforma busca corregir el incremento de autos de archivos judiciales ante este tipo de accidentes y la reducción, por tanto, de la respuesta penal que provocó la reforma del Código Penal impulsada por el Gobierno del PP en 2015 que eliminó las faltas y, en consecuencia, “facilitó que una imprudencia leve al volante, pero que provocara un accidente de tráfico, se pudiera archivar”.

En este punto, la socialista considera que con la anterior reforma, “se dejó a las víctimas desprotegidas, sin posibilidad de que se juzgara al culpable, sin acceso al informe de los forenses y a la intervención del fiscal”, y agrega que ahora “desde el Gobierno de España se ha corregido esta injusta situación y se ha dado respuesta, por tanto, a una cuestión muy demandada y vital, porque estamos hablando de la vida y seguridad de las personas y, sobre todo, de igualdad”.

La senadora ha recordado que la normativa cuenta con un “importante respaldo social” y es “a la ciudadanía a quien hay que escuchar para mejorar nuestra sociedad, algo que lleva a cabo el Ejecutivo de Pedro Sánchez en cada una de las medidas que adopta desde el Gobierno de la Gente”.

Entre las novedades que plantea la reforma se encuentra el hecho de que se acaba con el archivo automático y no motivado de la inmensa mayoría de las causas. “Ya no podrán existir archivos si se comete una infracción a una norma de tráfico y a causa de esa infracción se provoca las lesiones o el fallecimiento”, ha explicado la senadora cordobesa quien indica, además, que los jueces y juezas “deberán valorar si existe, por parte del causante del accidente, una infracción calificada como grave a la ley de Seguridad Vial y si ésta determinara ser causa del accidente se reputará como imprudencia menos grave de no ser calificada como grave y, por tanto, merecedora de reproche penal”.

Asimismo, ha valorado que, a partir de ahora, si existe un accidente causado por imprudencia grave y se huye del lugar de los hechos, será considerado delito de fuga de un modo inequívoco. “Estos casos no pueden quedar impunes porque estamos hablando de la vida de las personas”, ha reiterado y ha destacado que, con la reforma, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tienen obligación de instruir un atestado cada vez que haya un siniestro vial con lesionados o víctimas, y la obligación de remitirlo a la autoridad judicial.

La senadora ha recordado que en los últimos cuatro años se han contabilizado más de 200 accidentes en los que se han visto involucrados ciclistas en la provincia de Córdoba, mientras que en lo que va de año se han notificado hasta tres ciclistas fallecidos en accidente en Córdoba capital, Espiel y Adamuz. Además, un total de 25 personas tuvieron que ser hospitalizadas por heridas provocadas por este tipo de accidente desde 2018 a 2020; mientras que otras 164 resultaron heridas sin necesidad de hospitalización.

Serrano apuntó que, en la actualidad, unas 64.000 personas utilizan la bicicleta de forma habitual en la capital según un estudio realizado por Kelbet, que ha comparado los datos de la encuesta europea de salud de España, publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), con las cifras de población de cada territorio.

Los cordobeses que más utilizan la bicicleta están en un rango de edad entre los 25 y los 44 años, representando unas 26.900 personas. De 15 a 24 años, hay 11.400 usuarios de bicicleta; de 45 a 64, alrededor de 20.000, y mayores de 65 son 5.700. Por géneros, los hombres suelen utilizar más la bicicleta en todos los territorios, habiendo por cada mujer usuaria de la bicicleta 1,96 varones usuarios en Córdoba. Es decir, hay 42.400 hombres que usan la bici a diario en Córdoba, frente a 21.600 mujeres.