El PSOE de Córdoba denuncia "abandono" y "dejadez" del Alcázar de los Reyes Cristianos

El Grupo Municipal Socialista ha mostrado su indignación por "el estado de abandono generalizado en el que se encuentra la ciudad desde que gobiernan PP y Cs". Y como ejemplo han señalado el Alcázar de los Reyes Cristianos y la pista deportiva del barrio de Moreras.

En el primer caso, ha sido el propio concejal José Rojas el que ha tomado varias fotografías en la zona conocida como el Patio de Mujeres. "En ellas se puede comprobar cómo la maleza crece de manera descontrolada en un espacio que a estas alturas debería estar abierto al público tras su restauración".

“Es la misma escena que se repite en las calles de Córdoba pero con la diferencia de que el Alcázar es un elemento fundamental de nuestro patrimonio, uno de los monumentos más visitados. La dejadez y la incapacidad de gestión de este equipo de gobierno llega al punto de abandonar espacios emblemáticos como éste”, ha asegurado Rojas.

El concejal ha recordado que en el anterior mandato del PSOE se empezó a ejecutar y se terminó la primera fase de la intervención en el Alcázar, que incluía la apertura por la Puerta Barroca (la que da a la Ribera), la puesta en valor del Patio de Mujeres y la colocación de dos ascensores.

En octubre de 2020 el pleno, con el voto a favor de los socialistas, se aprobó destinar 400.000 euros para acabar las obras del Alcázar “pero a día de hoy los ascensores siguen parados, la puerta no se ha abierto y la vegetación se ha apoderado del Patio de Mujeres”.

Rojas llama la atención sobre “la lentitud y la desidia con la que gobierna Bellido el ayuntamiento, lo que retrasa continuamente cualquier proyecto, ya sea de mayor o menor envergadura. En el caso del Alcázar, esta incapacidad de gestión hace perder a la ciudad muchas visitas en unos momentos en los que el sector turístico lo necesita más que nunca”.

“No se puede usar”

El otro ejemplo que ponen en el PSOE es el del polideportivo de Las Moreras, "totalmente inutilizado por el lamentable estado en el que se encuentra". Según los socialistas, en esta pista se acumula la suciedad, la basura y la maleza, y "los elementos originarios ni siquiera se adivinan".

“Los jóvenes de este barrio tienen el mismo derecho que el resto a practicar deporte, pero no pueden hacerlo porque la pista ha llegado a un estado de degradación tal que no es posible realizar ningún tipo de actividad. Evidentemente, en un barrio en situación de exclusión como éste, no existe la opción de acudir a un gimnasio o un centro deportivo privado”, ha lamentado el edil.

El Grupo Municipal Socialista han recriminado lo acontecido al alcalde de la ciudad, José María Bellido, de quien afirman: “Sigue poniéndose de perfil y haciendo oídos sordos a las necesidades de los cordobeses y cordobesas. Prefiere guardar el dinero para amortizar deuda con los bancos en lugar de invertirlo en ayudar a sus vecinos y vecinas a hacer frente a la complicada situación económica derivada de la inflación por la guerra en Ucrania”.