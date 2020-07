El PSOE reclama la apertura del Centro de Emergencia Habitacional de Córdoba

El Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Córdoba preguntará en la Comisión Permanente de Servicios Sociales sobre la situación y los plazos de apertura del centro de emergencia habitacional que el Ayuntamiento tiene proyectado en los pabellones militares del cuartel de San Fernando, en el Zumbacón.

"Después de meses de retrasos sobre este proyecto tan necesario para Córdoba, no hay rastro de obras mientras los potenciales usuarios de este servicio que se adjudicó hace un año y medio, siguen sin poder utilizarlo", ha señalado la edil del PSOE Alicia Moya tras comprobar in situ que no hay actividad de rehabilitación en este espacio.

"El mandato de la gestión cero, cero, merece la misma puntuación en materia de vivienda, con intervenciones tan poco acertadas como la desaparición de la Oficina Municipal de la Vivienda, la interrupción de la atención a las personas sin hogar que se alojaron en el Colegio Séneca durante el confinamiento o la nula oferta de vivienda social desde la empresa municipal Vimcorsa”, ha señalado Moya.

La edil socialista ha añadido que el centro de emergencia habitacional es "un ejemplo más de la falta de atención del gobierno local de Partido Popular y Ciudadanos a los problemas de vivienda que, por desgracia, padecen muchos vecinos y vecinas de Córdoba y que se agravarán por la crisis económica derivada de la alerta sanitaria".

Y ha abundado en que "la normalidad es que al gobierno local se le atragante la gestión de los diferentes proyectos y contratos, pero deberían priorizar los que ya estaban definidos para dar respuestas a necesidades tan primarias como la de contar con una vivienda para casos de emergencia".

El proyecto del centro de emergencia habitacional se gestó en el mandato anterior. En abril de 2017, la Gerencia Municipal de Urbanismo definió un proyecto para transformar el pabellón dos de este complejo militar en un centro de emergencia con 15 miniapartamentos, un área de servicios sociales y una sala de usos múltiples.

La obra se adjudicó hace un año y medio, en enero de 2019. Ya en la Comisión Social de un año después, en enero de 2020, el gobierno local informó de su intención de plantear un cambio de usos de los apartamentos y del reinicio de las obras.

"Sin embargo, siete meses después, no hay movimiento en este equipamiento por lo que vamos a pedir explicaciones por la demora de este proyecto tan necesario", ha concluido Moya.