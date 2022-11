El PSOE de Córdoba pide al Ayuntamiento un plan de revisión para tres caminos públicos cerrados

El grupo municipal socialista ha presentado este lunes las mociones que llevarán al pleno ordinario de este jueves, entre las que piden al Ayuntamiento de Córdoba que ejecute un plan de actuaciones en los caminos públicos de la capital para ir recuperando progresivamente todos los tramos que están cerrados al paso.

De los 81 kilómetros de caminos públicos con los que cuenta Córdoba, más de la mitad, 45 kilómetros, se encuentran cerrados, en muchos casos por dueños de las fincas que los han vallado, ha denunciado el portavoz socialista, José Antonio Romero. Por ello, ha solicitado, en colaboración con A Desalambrar, que el Consistorio ponga en marcha de un plan de actuación a cuatro años que comience con la revisión de los caminos de Valdelashuertas, Piconeros y de Linares.

La moción también incluye una actualización del inventario de caminos públicos de Córdoba, por parte del Ayuntamiento de Córdoba, para el disfrute de los ciudadanos. El listado municipal, que data de 1984, detalla la existencia de 40 caminos, de los cuales 25 se encuentran cerrados. En este sentido, Romero ha criticado que el plan de actualización que inició el anterior mandato del PSOE e IU ha quedado paralizado con el actual equipo de gobierno, al que ha insistido en la importancia de atender una "reivindicación justa" como es mantener estos caminos libres.

Para llevar a cabo esta actualización, el edil socialista ha explicado que es necesario realizar una cartografía precisa para la que el Consistorio no tiene capacidad, por lo que ha instado a que se subcontrate a una empresa que se dedique a ello. Entre las reivindicaciones, también se incluye la recuperación del camino de El Cañuelo.

El portavoz socialista ha aludido a la última moción aprobada en la que se ponía sobre la mesa este tema, en marzo de este mismo año, y que no se ha cumplido con ninguno de los acuerdos. En esta línea, Romero ha señalado la necesidad de acompañar la propuesta con un cronograma de trabajo que revise las actuaciones en marzo o abril ya que si no hay un plan de trabajo con dotación presupuestaria seguiremos aprobando las mociones con unanimidad, pero no se ejecutará nada.