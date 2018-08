El PP tilda de "falta de respeto" el retraso en el pago de ayudas y premios a los Patios

La concejala del PP en el Ayuntamiento de Córdoba Amelia Caracuel considera una "absoluta falta de respeto a cuidadores y propietarios de patios" que a mediados de agosto aún no hayan recibido los premios ni la subvención por participar en el pasado Festival de los Patios Cordobeses.

Caracuel considera "lógico" el malestar de este colectivo que "lleva demasiado tiempo esperando y recibiendo excusas que no se corresponde con la realidad por parte del cogobierno de Ambrosio para justificar el retraso insoportable en los pagos".

La edil insiste en que se están dando excusas que nada tienen que ver con la realidad

"No se puede faltar a la verdad o usar la mentira para tratar de ocultar una gestión política que no ha podido ser más incompetente; llevan más de un mes anunciando que los trámites -que ya acumulan mucho retraso- estaban a punto de culminar y la realidad es que los propietarios y cuidadores no han cobrado", recalca. Caracuel sostiene que la "mentira no se debe usar en la gestión política porque genera falsas expectativas y frustración, especialmente en sectores tan sensibles como el de los patios que, no puede olvidar el cogobierno actual, sustentan con su trabajo y esfuerzo toda una declaración de Patrimonio Mundial".

La concejala popular exige "el pago inmediato de las subvenciones y premios a los patios, el abandono del discurso de las falsas justificaciones para ocultar una gestión pésima y que la edil de Promoción de la Ciudad se ponga a trabajar para que el año que viene resuelva alguno de los problemas y conflictos que ha generado".

"Y es que el retraso en el pago a cuidadores y propietarios es un episodio más -recuerda Caracuel- de una pésima gestión de la edil de Promoción de la Ciudad que acumula en estos años desafortunados hitos que van desde un plante de controladores a la precarización absoluta de esta tarea al abonar a estos trabajadores 5 euros por hora de trabajo, cuando anunció -faltando a la verdad- que se abonaría 14 euros por hora". La concejala popular apunta, finalmente, que es hora de que se imponga la responsabilidad y el "respeto de verdad" a los cuidadores y propietarios de patios para que la delegada de Promoción debe cumplir de forma inmediata con los compromisos que adquirió y "deje de una de vez las excusas y de echar la culpa a los trámites administrativos de una situación que sólo es consecuencia de su falta de capacidad en la gestión".