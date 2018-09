El PP recuerda al Consistorio que tiene margen para bajar las tasas

El viceportavoz del PP en el Ayuntamiento, Salvador Fuentes, recordó ayer al cogobierno que tiene margen para bajar los impuestos municipales y no congelarlos, como previsible hará según el proyecto de ordenanzas avanzado por la edil de Hacienda, Alba Doblas. Fuentes afirmó que "hay margen de maniobra" para "devolver el esfuerzo" realizado por los cordobeses durante estos años. En este sentido, recordó que el Ayuntamiento cuenta con un superávit de 20 millones de euros. "Si tienen más dinero no se trata de gastar más, sino de gastar mejor", apuntó el viceportavoz del PP.

Con ello, habló de bonificar hasta el 90% del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a las familias numerosas o de rebajar el IBI de rústica, que en Córdoba cuenta con uno de los tipos impositivos más altos. También denunció que el impuesto de vehículos cuenta con una tasa "medianamente alta".

En otro orden de cosas, Fuentes habló sobre el informe de Intervención que dice no a la demolición del Pabellón de la Juventud. El viceportavoz del PP en el Consistorio apuntó que dicho informe recuerda al Imdeco que no tiene potestad para proyectar un aparcamiento, además de apuntar que el uso de ese terreno es deportivo y no para un parking.