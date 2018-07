El PP propone que todos los colegios tengan la misma cartera de servicios

"No puede ser que dependiendo del código postal que tenga un colegio sea bilingüe o no, tenga aula matinal o no, o tenga comedor o no lo tenga". El presidente del PP andaluz, Juanma Moreno, denunció ayer con estas palabras las desigualdades educativas que, según destacó, se viven tanto en Córdoba como en el resto de Andalucía dependiendo del centro en el que un alumno esté matriculado. Moreno realizó la denuncia tras reunirse con representantes de la Asociación de Madres y Padres (AMPA) del Colegio Cronista Rey Díaz, un centro educativo que, según refirió, oferta un servicio de comedor que no tiene y que lleva años esperando.

"La problemática que tiene este colegio es un reflejo de la problemática que tienen muchos colegios en la provincia. Me gustaría que en el balance que van a hacer los cargos socialistas por la provincia para analizar los tres años del Gobierno de Susana Díaz hablasen de lo que ocurre en este colegio, de los años que lleva esperando el comedor, o del solar de Turruñuelos, que lleva también prometido tantísimos años, o de tantos otros colegios que están esperando la prometida climatización", apuntó el presidente provincial del PP, Adolfo Molina, quien acompañó a su líder regional.

Los populares quieren que se incrementen un 5% las inversiones en infraestucturas

Moreno insistió en que el caso del Cronista Rey Díaz es una "auténtica" tomadura de pelo en materia de educación. "Hay un cartel en la puerta del colegio que pone que hay una serie de servicios en el centro, que en el caso del comedor es inexistente por falta de voluntad de la Junta, lo que significa tomarle el pelo al conjunto de esa comunidad educativa y a toda la sociedad", sentenció. El líder regional del PP defendió que lo que se vive en ese colegio es algo muy común en la provincia de Córdoba y en el resto de Andalucía. "En este caso, ese comedor se pide todos los años sin que esa petición se atienda e incluso desde el PP introdujimos una enmienda en los Presupuestos de la Junta para ello; un comedor que nunca llega pero que sí que publicitan entre los servicios que ofrece este colegio", apuntó.

Moreno insistió en que Córdoba tiene un déficit en materia educativa "probablemente de los más acusados en Andalucía". Detalló que Córdoba tiene ese déficit en aulas matinales, "que no es capaz de cubrir la propia Consejería de Educación y que lo tienen que hacer las asociaciones de madres y padres"; en los comedores; y en los propios colegios, "que siguen teniendo amianto a pesar de la peligrosidad y riesgo que supone para los niños y los propios docentes". "Seguimos teniendo aulas prefabricadas todavía y una falta absoluta de planificación y de organización, como ha quedado patente en la climatización [anti altas temperaturas] de los colegios", añadió. "Tenemos un problema en materia de educación y así nos los dicen todos los indicativos", sentenció, para desglosar esos indicativos: "más de 12.000 jóvenes sin plaza de FP en los últimos cuatro años, fracaso escolar, somos líderes en abandono escolar y hay casi 600 euros menos de media de inversión por alumno en nuestra comunidad autónoma, dijo.

Moreno adelantó que "si hay legislatura suficiente" el PP pondrá en marcha una "batería de iniciativas" encaminadas a los Presupuestos de la Junta de 2019 "de los que aún no tenemos constancia de que se hayan comenzado a elaborar". Entre esas medidas figura la demanda de un incremento del 5% en las políticas de infraestructuras educativas. "Estamos viviendo además una enorme desigualdad; se han prometido muchos servicios y ni siquiera hay uniformidad, sino que depende del código postal que te toque, depende de dónde vivas tienes la suerte o no de que te toque un colegio bilingue o aula matinal o un comedor", insistió. Moreno destacó que para evitar este tipo de cosas su partido va a plantear un proyecto de ley que incluye la incorporación de manera uniforme de una cartera de servicios en materia de educación para todos los colegios de Andalucía, "independientemente de la localidad y del código postal".