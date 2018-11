El PP propone un gran pacto andaluz sobre el tercer sector

El candidato del PP al Parlamento andaluz por Córdoba José Antonio Nieto ofreció ayer "un gran pacto por los servicios sociales, por el tercer sector en Andalucía". Nieto hizo estas declaraciones acompañado por el portavoz del PP en el Ayuntamiento, José María Bellido, tras mantener una reunión en Fepamic. "No queremos que haya una diferenciación por siglas en las asociaciones que traten con personas con discapacidad. Bastante sufren para que encima lo convirtamos en un problema político", aseguró Nieto, quien apostó por que "de ese gran pacto salga algo de lo que nos sintamos orgullosos y seamos una referencia en la atención a la persona con dispacaidad, en su integración laboral y para que sean parte de la administración pública, no sólo como una cuota que no se cumple", insistió el candidato.

Nieto destacó a Fepamic como "una de las organizaciones con una visión más clara y una honestidad evidente a la hora de abordar los problemas de las personas con discapacidad, no desde la subvención sino desde la acción". Así, recordó que en este colectivo las personas "son actores" y han conseguido "cerrar el círculo" ya que ofrecen una salida laboral, además de una atención sanitaria a quien lo necesita.

Bellido, por su parte, anunció que si llega a la Alcaldía creará una "concejalía del tercer sector, que se dedique a acompañar a estas asociaciones en sus demandas". Así, apostó también por la "colaboración público privada", de manera que se reserven contratos de las administraciones públicas a centros especiales de empleo de iniciativa social. Bellido lamentó que "hay un falso debate sobre lo público" mientras que de esa manera se puede generar más empleo y atender a más personas.