El PP promete una "bajada masiva de impuestos" en su programa "del cambio"

El presidente del PP andaluz, Juanma Moreno, presentó ayer en Córdoba el programa electoral con el que concurrirá a las próximas elecciones del 2 de diciembre, un "contrato" con el que espera lograr "el cambio" en Andalucía. El documento, de más de 500 páginas, se centra en la creación de empleo y el fortalecimiento de los servicios públicos. Así, Moreno prometió una "bajada masiva de impuestos" basada en el modelo fiscal de Madrid. El impuesto de Sucesiones y Donaciones, dijo, "irá fuera", habrá una bajada del tramo del IRPF, "bajaremos el impuesto de transmisiones y todos los precios y tasas públicas". Moreno también se refirió al impuesto de Actos Jurídicos Documentados, que se bonificará al 0,1%. "Queremos que Andalucía sea un imán de atracción de riqueza, de inversiones", dijo el líder del PP andaluz. En el ámbito económico, Moreno insistió en su compromiso de crear 600.000 empleos, para que Andalucía se sitúe en "la media" de la creación de puestos de trabajo, además de rebajas para los autónomos, como la cuota cero para los emprendedores que desarrollen su actividad en municipios de menos de 5.000 habitantes.

Moreno insistió en que Andalucía "lo tiene todo" para ser un motor económico y que no lo es a causa "del partido que la ha gobernado durante 40 años". "Tenemos litoral, patrimonio artístico, un sector agrario de los más importantes del mundo, una rama de servicios pujante y muchísimo talento. Si tiene todo eso, ¿cómo que estamos a la cola de los indicadores de bienestar y servicios públicos? Algo falla, nuestro gobierno", sentenció Moreno, para dibujar después una Andalucía ideal a través de las medidas contempladas en su programa, con oportunidades para el empleo, generación de riqueza y donde se trata en igualdad a las mujeres.

El líder de los populares ofrece la gratuidad en la educación de 0 a3 años

Así, el otro gran eje de la propuesta del PP serán los servicios públicos y la igualdad. En este sentido, Moreno desgranó que su programa contempla la reducción de las listas de espera, de manera que la demora máxima será de "15 días para Consultas Externas, diez días para pruebas diagnósticas y en 30 días como máximo un paciente oncológico estará recibiendo ya tratamiento", aseguró. El candidato a la Junta de Andalucía prometió además "25 millones más para atención temprana" y "eliminar las listas de espera en la dependencia".

También tuvo en cuenta medidas de conciliación y de igualdad para las mujeres y destacó como una de las principales la gratuidad de la educación de cero a tres años. En el ámbito educativo, su programa recoge "el acceso por igual" a todos los servicios, ya que "ahora depende de donde vives para tener aula matinal, comedor o un centro bilingüe".

El líder del PP andaluz fijó medidas por la transparencia y la regeneración democrática, como la limitación de los mandatos a un máximo de ocho años y un mayor control de los fondos públicos y los presupuestos. Moreno insistió en que se trata de un programa de gobierno para lograr el cambio que supera "cualquier barrera ideológica y está por encima de intereses partidistas". "Lo que quiero derrotar es el desempleo, las listas de espera y estoy en disposición de hacerlo, así que pido que nos olvidemos de ideología y pensemos en las próximas generaciones", concluyó ante un foro con representantes de organizaciones sociales.

En el acto también participó el candidato del PP por Córdoba a la Junta, José Antonio Nieto, quien apuntó que el programa tiene un objetivo, "que le vaya bien a Andalucía". Además reconoció que "vamos a tener que sacrificar algunos planteamientos y hay cosas que no aparecen porque no se van a poder cumplir y no os queremos mentir". Nieto insistió en que el programa es "el aval del cambio que necesita esta tierra", y un argumento para que "nadie le tenga miedo", porque será "un cambio positivo, tranquilo, el que necesita nuestra tierra". La coordinadora del programa, Patricia del Pozo, definió el documento como "un recetario contra el conformismo" ya que la intención es "cambiar lo que no funciona y mejorar lo que se ha hecho bien en estos años". Del Pozo destacó que en la propuesta "se ponen los pilares para la evolución económica".