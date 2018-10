El PP presenta 16 enmiendas a las ordenanzas para bajar impuestos

El PP presentará hoy en el Pleno una batería de 16 enmiendas a las ordenanzas municipales del año que viene con el objetivo de "bajar impuestos, porque hay margen", dijo ayer el viceportavoz del PP, Salvador Fuentes. El edil desgranó sus propuestas, que tienen que ver son los precios de las empresas públicas y también y con las tasas relacionadas con la actividad económica. Fuentes insistió en que "hay margen para rebajar el agua y la tasa de basura", ya que las cuentas tanto de Emacsa como de Sadeco "han cerrado con superávit". Lo mismo ocurre, dijo, "con los cementerios, donde se propone una reducción del 1%. "Las empresas tenían que haber hecho un esfuerzo porque hay un superávit en todas, pero no se quiere humanizar los tributos porque lo que quieren es recaudar más y después para nada, porque no se gasta", lamentó el viceportavoz popular.

Fuentes también se refirió a la petición realizada por los polígonos industriales para que se reserve aparcamiento para la zona de caga y descarga y también "insistimos en la necesidad de rebajar la presión fiscal en familias numerosas". En este sentido recordó su propuesta de tener en cuenta a este colectivo en las bonificaciones del IBI. Las enmiendas del PP también propone una reducción del 2% en el IBI de rústica, "porque somos el Ayuntamiento que más alto tiene el tipo" y una congelación del IBI de naturaleza urbana. Las enmiendas pasan también por ofrecer una bajada del 3% en el impuesto de vehículos de tracción mecánica, un 50% para las licencias de instalación de ascensores y un 2% en la tasa sobre construcciones, instalaciones y obras.

Fuentes aseguró también que hay que tener en cuenta la situación de las familias más vulnerables y apostó por la puesta en marcha de "una declaración de insosteniblidad económica para quien no puede pagar los impuestos", sobre todo en el caso del IBI. "Son enmiendas que vienen a sensibilizar tramos de la ciudad muy vulnerables", insistió el viceportavoz popular tras presentar las propuestas. "Atajamos el tema de la Gerencia Municipal de Urbanismo, de las empresas públicas y de impuestos que afectan a muchas familias como el de vehículos", dijo el edil. "Con 112 millones en septiembre en los bancos y un superávit de 25 millones, se demuestra que no ejecutamos lo que tenemos, por lo que hay margen para bajar impuestos y devolver a los cordobeses el esfuerzo que han hecho en los últimos años". Fuentes sostuvo que "se puede gestionar mejor con menos impuestos, pero el cogobierno lo que quiere es cobrar por cobrar, exigir por exigir y después no saben lo que hay que hacer".

En cuanto a la posibilidad de llegar a un acuerdo, el viceportavoz popular aseguró que "nunca ha habido voluntad de diálogo" por parte de la teniente de alcalde de Hacienda, Alba Doblas. Así, "aunque diga que tiene las puertas abiertas, en el momento que tiene asegurados los 15 votos se olvida del resto", lamentó el concejal popular.

En la comisión previa al Pleno, Ganemos ha votado favor aunque condicionaba su apoyo. Hay que tener en cuenta que el año pasado el gobierno municipal no logró el respaldo de ningún grupo de la oposición para sacar el expediente adelante, por lo que no hubo modificaciones. Habrá que ver lo que ocurre hoy.