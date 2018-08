El PP denuncia "los incumplimientos" del cogobierno con el Pabellón de la Juventud

"Dijeron que en 2018 estaría hecho un nuevo Pabellón [de la Juventud], después que en marzo de este año estaría derribado para construir uno nuevo, posteriormente dijeron que en marzo ya no daba tiempo, pero que sí para antes de final de año, si bien todavía no está el proyecto de obra para demoler y hacer uno nuevo. La verdad es que no va a haber ni un solo avance en lo que resta del mandato municipal". En estas frases se resumen "los incumplimientos del cogobierno" denunciados ayer por parte del portavoz municipal del PP, José María Bellido, respecto al proyecto del Polideportivo de la Juventud. Hasta las puertas de esa vetusta infraestructura del Distrito Sur se fue el portavoz municipal del PP para insistir en que "van a pasar cuatro años en blanco y el equipo de gobierno lo que va a llegar a hacer, si es que lo hace, es derribar el edificio".

Bellido recordó que en septiembre del pasado año el Gobierno de la Nación, entonces dirigido por Mariano Rajoy, cedió el complejo al Ayuntamiento y que desde entonces el equipo de gobierno del Consistorio "incumple sus propios compromisos, no tiene actuaciones reales y retrasa cada vez más una actuación que se necesita en el Distrito Sur, que es uno de los más deprimidos de España". "Después de la decisión histórica del Gobierno central para cederlo al Ayuntamiento, tras reclamarlo desde hace décadas, en septiembre del año pasado, no se ha hecho absolutamente nada", recalcó. "Bellido se mostró convencido de que en lo que resta de mandato, al equipo de gobierno local no le va a dar tiempo de sacar a licitación el proyecto de demolición de la infraestructura, adjudicar el contrato y ejecutarlo. "A día de hoy no está ni siquiera la licitación de la demolición", apuntó el portavoz municipal del PP.

Bellido también se refirió al hecho de que sólo una empresa opte a la gestión del Palacio de Congresos de la calle Torrijos, hecho que tachó de "muy preocupante, dado que eso significa que ninguna otra empresa de toda España confía en que esa gestión sea rentable. "Si el resto de empresas pensara que el palacio está bien, cumple con todas las condiciones y puede tener negocio no habría una, sino muchas las que licitarían para presentarse", insistió el portavoz municipal del Partido Popular.