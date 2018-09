El PP espera que el modelo de gestión sea diferente al de la Alhambra

El presidente del PP andaluz, Juanma Moreno, se mostró ayer confiado en que el modelo que el PSOE quiere para la Mezquita-Catedral no sea el de la Alhambra de Granada, donde "han encarcelado" a la directora general por "el tema de las auto-guías". Moreno cuestionó la "intencionalidad" que hay detrás del informe encargado por el Ayuntamiento a una comisión de expertos que han planteado recurrir ante el Tribunal Constitucional la inmatriculación del templo en 2006.

Así, reiteró que su opinión es que "dónde no hay un problema no hay que crearlo" y, en este caso, la Mezquita-Catedral se está "llevando bien desde el punto de vista turístico y patrimonial". A su juicio, lo que "se quiere crear un problema dónde no lo había" por "motivos ideológicos" y también para "tapar la gestión que está haciendo la alcaldesa" de Córdoba, Isabel Ambrosio. El líder del PP consideró que la pregunta ahora es: "¿Qué pretende hacer el PSOE con la Mezquita-Catedral?" y "¿Cuál es el modelo de gestión?". "Porque si el modelo de gestión es la Alhambra, donde han encarcelado a la directora general por el tema de las auto-guías y donde todo el personal se queja de la nefasta gestión que se está llevando...", dijo.

IU anuncia un nuevo documento que dice que la propiedad es de los cordobeses

Mientras, el primer teniente de alcalde, Pedro García, aseguró que tiene documento" que sacará "en breve de otra persona relevante de la historia de la ciudad que reconoce que la Mezquita es propiedad de los cordobeses y ese documento solo en exclusiva no certifica la propiedad", sino que "es un documento más que se mete en un glosario de documentos, donde hay una realidad objetiva, que es quién es el propietario legal del Patrimonio de la Humanidad".

El portavoz de UCOR en el Ayuntamiento, Rafael Serrano, por su parte, criticó el informe "sesgado" de la comisión de expertos y pidió que "se siga gestionando de la misma manera que hasta ahora".