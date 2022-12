El PP defiende que la detención de Dorado ha sido gracias a la investigación del Ayuntamiento de Córdoba

El grupo municipal del PP ha defendido que ha sido la investigación interna llevada a cabo por la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento sobre el caso Infraestructuras la que ha dado lugar a la detención de David Dorado. El portavoz municipal de los populares, Miguel Ángel Torrico, ha destacado que "esa investigación es la base fundamental de todas las acusaciones que se están haciendo contra las personas indicadas".

Dorado fue detenido el pasado lunes por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional por presuntos delitos de cohecho, malversación de caudales públicos y pertenencia a grupo criminal en relación a la investigación que trata de esclarecer supuestas irregularidades cometidas en la adjudicación de contratos de obras menores en el área de Infraestructuras. Posteriormente, fue puesto en libertad con cargos. Por el caso Infraestructuras también están imputados 12 empresarios, así como la excoordinadora del área y un técnico de la misma.

Torrico ha defendido que "la oposición se está creyendo sus propias mentiras para sacar rédito político" en un caso Infraestructuras respecto al que "el que el equipo de gobierno y el propio alcalde siempre han hecho lo que tenían que hacer". "El Ayuntamiento está colaborando de forma activa, por parte de sus servicios jurídicos y por instrucción del alcalde y el equipo de gobierno, con la investigación policial y judicial puesta en marcha", ha sentenciado.

"Me sorprende que la oposición pida la dimisión del alcalde y no la de David Dorado", ha insistido. "Es inaudito y alucinante que se pida la dimisión del alcalde, que fue quien cesó a Dorado [quitándole todas sus competencias tras estallar el caso], y no se pida por la dimisión de Dorado, ¿qué teme la oposición de Dorado?", ha añadido, para, como ya hiciera el pasado lunes, exigirle a al exedil de Infraestructuras "que deje su acta de concejal, por dignidad política y por respeto a los cordobeses".

Torrico ha reiterado asimismo que el gobierno municipal, "con su alcalde a la cabeza", han tomado desde que se destapó el caso y en cada momento "las medidas oportunas, cesando al señor Dorado de sus delegaciones [la de Infraestructuras y la presidencia de Sadeco] hace más de un año -en noviembre de 2021- y colaborando de forma activa y fehaciente con la investigación judicial y policial puesta en marcha". Además de cesar nada más saltar a la luz el caso a la coordinadora de área, "nombrada por David Dorado".

El portavoz municipal del PP ha insistido también en que fue el propio alcalde quien encargó a la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento sobre contratos menores en Infraestructuras que posteriormente fue elevada a la Fiscalía, además de que el propio Ayuntamiento está personado en la causa como perjudicado.

Además, durante su intervención, Torrico ha lanzado un mensaje a la oposición para advertirle de que no van a permitir "acusaciones sin pruebas" después de que tanto IU como Podemos hayan planteado que lo que se conoce del caso Infraestructuras quizás sea la punta de un iceberg de una corrupción municipal que salpicaría a otras áreas del Consistorio. "Han extendido esa mancha a otras áreas, que se vayan a la Fiscalía, que ya están tardando; lo que no vale es acusar sin datos y sin pruebas y poner el peso de la carga en el equipo de gobierno", ha criticado. "También es falso que digan que el alcalde no ha dado la cara en este asunto; siempre le ha dado las explicaciones oportunas a los grupos cuando lo han pedido y hasta en 14 ocasiones, que sepamos, entre ruedas de prensa y plenos", ha añadido.