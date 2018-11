El PP denuncia impagos a los trabajadores del Centro de los Patios

El viceportavoz municipal del PP, Salvador Fuentes, denunció ayer que los trabajadores del Centro de Interpretación de los Patios -el número 4 de la calle Trueque- no cobran sus sueldos. "Hispanoservis SL, no paga a sus trabajadores, cinco, de los que uno ya ha abandonado su trabajo", sentenció Fuentes. El viceportavoz municipal del PP sentenció que la causa es que dicha empresa tiene deudas con Hacienda, "lo que impide que [la empresa municipal de la vivienda], Vimcorsa, [que es la propietaria de Trueque 4] le pueda pagar Hispanoservis SL, con lo que los trabajadores no cobran", sentenció.

La presidenta de Vimcorsa, Alba Doblas, insistió en que la empresa municipal "ha trabajado con la empresa para que cumpla con los trabajadores y las últimas noticias que tenemos son que les van a pagar".