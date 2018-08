El PP denuncia el retraso del proyecto de reforma del edificio de la Audiencia

El PP criticó ayer la inactividad que sufre el antiguo edificio de los juzgados, en Conde de Vallellano, donde la Junta tiene previsto instalar oficinas de sus distintas delegaciones. El presidente del PP cordobés, Adolfo Molina, y el portavoz del partido en el Ayuntamiento, José María Bellido, acudieron ayer hasta la puerta de la antigua Audiencia Provincial para denunciar esta parálisis, que se produjo a finales del año pasado, cuando todos los órganos judiciales pasaron a la Ciudad de la Justicia, en el barrio de Arroyo del Moro.

"A finales del año pasado la Junta dice que está a punto de firmarse el contrato, pero no se sabe nada", criticó Bellido, en referencia al futuro proyecto para este edificio. El portavoz del PP en Capitulares reprochó al gobierno andaluz no haber avanzado en el proyecto antes de que el edificio se quedara vacío. Además, según los plazos administrativos y teniendo en cuenta la información de los pliegos, Bellido avanzó que la apertura del edificio podría retrasarse hasta tres años.

El popular denunció que esta inactividad en los antiguos juzgados es algo que lastra a dos barrios, Ciudad Jardín y Vista Alegre. "El inconveniente es que nos estamos cargando Vista Alegre y Ciudad Jardín", manifestó Bellido, quien apuntó que la zona "está vacía", lo que tendrá "un impacto muy negativo" en los servicios y los comercios de los citados barrios.

Para Bellido, a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, y a la alcaldesa de la ciudad, Isabel Ambrosio, "no les importa nada" dotar de actividad a la antigua Audiencia y criticó que "no han puesto ningún interés para que este edificio se reconvierta y que al menos lo estuviéramos viendo en obras". En este sentido, exigió tanto a la Junta como al Ayuntamiento que "ya que no vamos a recuperar el tiempo perdido, que no se pierda más tiempo" e instó a ambas administraciones a trabajar para que cuanto antes el edificio recupere la actividad.

Por su parte, Adolfo Molina hizo referencia a más "incumplimientos" por parte de la Junta, además del referente a este punto judicial. "Es hora de que el socialismo cuide a la ciudad de Córdoba, empezando por este edificio porque estamos jugando con el comercio de este barrio", pidió Molina, que se hizo referencia también a otras "promesas" del PSOE en la provincia como la autovía del olivar, el Chare de Palma del Río o la red secundaria de la Colada. "Seguiremos defendiendo los intereses generales y poniendo de manifiesto las promesas incumplidas", apuntó el presidente del PP en Córdoba.

Tras las declaraciones de ambos populares vino la respuesta de la Junta, que aseguró que el proyecto de remodelación de los antiguos juzgados está pendiente de firma, después de haberse adjudicado ya. Según manifestaron desde el gobierno regional, la mesa de contratación se reunió el 27 de julio para "estudiar la documentación necesaria y exigida por el pliego de cláusulas administrativas particulares requerida al equipo profesional que ha resultado elegido, mediante concurso público, para el proyecto de remodelación del edificio y que ha obtenido la puntuación más alta". Una vez comprobada la documentación, se ha propuesto la adjudicación del contrato a este equipo para la redacción del proyecto y dirección facultativa de la obra, de manera que en estos momentos está pendiente de "la firma del contrato".