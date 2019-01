El PP denuncia el retraso en la reforma de las piscinas del Balcón del Guadalquivir

La edil del PP Laura Ruiz ha denunciado el retraso que sufren las obras de reforma de las piscinas del Balcón del Guadalquivir, una de las 25 que componen las actuaciones de Mi Barrio es Córdoba 2018. “Esta obra, que cuenta con un presupuesto de 360.000 euros no está ni siquiera licitada, al igual que no están concluidas ninguna de las 24 restantes del plan Mi Barrio es Córdoba 2018”, ha apuntado la concejala del PP. Ruiz ha recordado que el equipo de gobierno anunció un plan Mi Barrio es Córdoba 2018, “en el que se iban a invertir 4,7 millones de euros y nos preguntamos cómo es posible que no se haya ejecutado ni una sola cuando tienen en la caja 112 millones de euros”.

Además, ha criticado “el argumento que el equipo de gobierno siempre utiliza a la hora de anunciar las obras, ese anuncio lo envuelven en la participación ciudadana, usan ese argumento utilizando, precisamente, la sensibilidad de los ciudadanos, dado que son los propios ciudadanos los que eligen las obras del plan de forma altruista y quitándose tiempo, para que luego ni se ejecuten”. Esa no ejecución es para el PP, según ha destacado, “una falta de respeto a los ciudadanos”. “En gestión hay una regla que no se pueden saltar y es cumplir lo que se promete a los ciudadanos”, ha defendido Ruiz.

La edil popular ha insistido en que la delegación municipal de Infraestructuras es especialista en la no ejecución de inversiones. “A 31 de diciembre de 2018, por ejemplo, tan sólo en inversión de reposición en vía pública se había ejecutado el 25,83% del presupuesto; y en lo que respecta al alumbrado público, en inversión en fotovoltáica el grado de ejecución ha sido del cero por ciento. Había un proyecto anunciado para Miraflores desde hace año y medio que no se ha llevado a cabo y que se ha quedado en un cajón la colocación de placas fotovoltáicas prevista para zonas infantiles”, ha puntualizado. También ha relatado que “tan sólo se ha ejecutado el 3,83% de la reposición del alumbrado público; y en parques y jardines el grado es de sólo el 9,11% en nuevas inversiones, y del 7% en reposición”.