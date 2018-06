El PP denuncia listas de espera en Servicios Sociales de hasta tres meses

"Ha sido un bluf". Categórica y tajante se mostró ayer la edil del PP María Jesús Botella a la hora de definir "la gestión de estos tres años de los Servicios Sociales que ha hecho el equipo de gobierno de Isabel Ambrosio". Un bluf es, según el diccionario, una persona o cosa revestida de un prestigio falto de fundamento. "Los grandes blufs anunciados desde el inicio del mandato, como el del plan de rescate ciudadano, se han ido desinflando, demostrando que todo era pura demagogia y puro populismo. Al final la incapacidad de gestión es evidente", defendió.

Botella puso como ejemplo, el hecho de que "la lista de espera para ser atendido por los Servicios Sociales Comunitarios del Distrito Sur es de más de tres meses -99 días-, como refleja la propia web del Ayuntamiento, cuando el Distrito Sur es una de las zonas más pobres de España". La edil del PP insistió en que "llama la atención la diferencia que hay en la lista de espera de este centro con la de otros tres centros, lo que es una evidencia de mala gestión, porque en Las Moreras es de un día y en el de Poniente (Las Palmeras), de siete; luego hay otros como en el de la Fuensanta que es de 70 días o en el Centro, que es de 49 días. Estas listas de espera continúan siendo inaceptables", puntualizó.

La edil del PP continuó dando ejemplos de los que considera una gestión bluf. Habló de la ayuda a domicilio. "En marzo de 2017, el Pleno aprobó la creación de una comisión para estudiar la mejor manera de gestionar la ayuda a domicilio y estudiar la posibilidad de municipalizarla; pues bien ha pasado ya más de un año y la comisión está aún sin cerrar, sin conclusiones y están mareando la perdiz y siguen intentando crear falsas expectativas en las trabajadoras de la ayuda a domicilio que tienen puestas sus esperanzas en esta comisión", criticó la edil del PP.

Continuando con los ejemplos de lo que define como gestión bluf, Botella habló de las ayudas de emergencia. "Desde hace meses se están concediendo las ayudas de emergencia con reparos de la Intervención municipal, que está advirtiendo de que somos uno de los pocos ayuntamientos de España que no tiene una regulación de ese tipo de ayudas", puntualizó. "La interventora está advirtiendo de que o bien se tienen que hacer unas ordenanzas municipales o bien unas bases que regulen las circunstancias, los criterios y el procedimiento de concesión de estas ayudas", añadió. También denunció que "los consejos municipales están siendo desatendidos, por lo que no se fomenta la participación ciudadana " y que "desde 2016 no se presta el servicio del lenguaje de signos a las personas sordas en sus relaciones con la Administración", sentenció.