El PP denuncia que la Junta aporta este año un 14% menos a los servicios sociales

La edil del PP en el Consistorio María Jesús Botella advirtió ayer "de una importante disminución de la aportación por parte de la Junta de Andalucía a los servicios sociales comunitarios del Ayuntamiento". Botella cifró esa disminución de la aportación en más de un 14% y recordó que la financiación "de estos servicios sociales comunitarios viene de parte de la Junta y del Gobierno central". La edil detalló que todos los años la Junta emite una orden en la que se establece la distribución de las distintas cantidades a percibir por los ayuntamientos y por las diputaciones para los servicios sociales comunitarios, "y cual ha sido nuestra sorpresa cuando hemos visto que el año 2018 hay una disminución importante en esa financiación de la Junta de Andalucía, concretamente, del 14,3%, lo que para el Partido Popular es un auténtico disparate inadmisible", apuntó. Según dijo, el presupuesto para los centros de servicios sociales comunitarios para Córdoba asciende a 1.252.526 euros, "lo que supone 210.375 euros menos que en el 2017, volviendo la cantidad a la aportada en el 2015 y 2016". "No se puede dar un paso atrás en la calidad de los servicios sociales comunitarios", insistió Botella, quien añadió que "tampoco se puede de esta manera dar un paso atrás en los centros de servicios sociales de nuestra ciudad", que son donde se prestan esos servicios sociales comunitarios repartidos en nueve zonas, como también recordó. "Nos tememos que con esta disminución va a haber un retroceso en la calidad", puntualizó.

La edil pidió a la alcaldesa de la ciudad, Isabel Ambrosio, "que deje de estar callada; no puede ser que la alcaldesa no sea capaz de exigir a la Junta lo que al Ayuntamiento le corresponde", destacó. Botella detalló que ya hace un mes desde que se emitiera la orden de distribución de fondos "y no hemos escuchado ni una sola palabra a nadie del equipo de gobierno ni a la alcaldesa relacionada con esta disminución en la financiación". Además, aseveró que en la propia orden se incide en que los fondos son para garantizar la continuidad tanto del personal como de los medios materiales de los que se dispone en los centros de servicios sociales. "Exigimos a la alcaldesa que explique el por qué de esta disminución y cómo va a suplirla", insistió. La edil del PP puntualizó que "los problemas en los centros se servicios sociales los estamos viendo todos los días; sin ir más lejos, durante el mes de agosto ha habido imposibilidad de trabajar durante más de una semana porque no funcionaba el acceso a internet y el teléfono. Estamos viendo como en los centros hay una falta de personal importante".