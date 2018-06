El PP critica a un gobierno "fuera de servicio" tras el cierre de ascensores

La concejala del PP en el Ayuntamiento Laura Ruiz se mostró ayer muy crítica con el gobierno municipal de PSOE e IU, a quien acusó de estar "fuera de servicio", después de clausurar seis ascensores municipales que no pueden contar con revisiones tras no haber renovado el contrato de mantenimiento. La edil apuntó que "es falso" que el servicio para la revisión se vaya a adjudicar antes de finales de julio como ha anunciado el cogobierno, porque "todavía no está el pliego ni siquiera en contratación", por lo que considera que es "muy difícil".

De hecho acusó, a la delegada de Infraestructuras, Amparo Pernichi, de "contar medias verdades" ya que, a pesar de que desde su delegación se envió el pliego a Contratación en enero, desde este área se devolvió para que se subsanaran deficiencias, algo que todavía no se ha hecho. Las consecuencias son que no se puede garantizar el mantenimiento de los aparatos y, por el momento, hay seis clausurados: el de Alcaldía, uno de tres de Capitulares, uno de dos del Archivo Municipal, uno de dos del Centro Cívico Norte Sierra, uno de tres del Centro de Recepción de Visitantes y uno de tres de las dependencias municipales del Arcángel. A estos se unirán, dijo Ruiz, prácticamente los de todos los colegios a partir del mes de julio.

Carmen Sousa advierte de retrasos en las revisiones de los taxis y ayudas al sector

La concejala del PP advirtió igualmente de que a pesar de que se ha licitado un contrato menor para mantener parte del servicio, el contrato global no va a estar adjudicado a tiempo, es decir, en septiembre, ya que "tendría que ser algo extraordinario que el pliego se publique, se licite, se presente la oferta, se seleccione y se adjudique". "Es imposible" la adjudicación para la fecha anunciada, insistió Ruiz.

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Carmen González, culpó de esta situación a "las consecuencias de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local", de manera que con la clausura momentánea de los seis ascensores de edificios municipales "se está gestionando la catástrofe que el PP diseñó". La edil apuntó que "hay en marcha un contrato menor para que se cubra el mantenimiento de los ascensores hasta que el pliego general del contrato de mantenimiento finalice en los plazos contemplados en la ley de adjudicación". "No desaparece ningún servicio para los ciudadanos", dijo.

González defendió al área de Recursos Humanos y Gestión, en manos del PSOE, porque hacen "un esfuerzo grandísimo para priorizar las necesidades que se producen en el área de Infraestructuras y Medio Ambiente", en manos de IU. De hecho, quiso resaltar que se ha dotado de más personal a Infraestructuras, el área encargada de elaborar los pliegos del contrato de mantenimiento de los ascensores.

El de los elevadores no es el único servicio pendiente en el Ayuntamiento. Así, la también concejala del PP Carmen Sousa advirtió ayer de los "retrasos" en la revisión técnica de los taxis, así como de la convocatoria de ayudas para la adaptación de estos vehículos. En ambos casos debería haberse iniciado en enero y todavía "no hay nada", denunció Sousa. La demanda, dijo, es un clamor en el sector de los taxistas y demuestra "una falta de previsión" a pesar de que los trabajadores "quieren prestar un servicio de calidad a los usuarios.