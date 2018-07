El PP critica que la alcaldesa "no ha hecho nada" con las parcelas

El viceportavoz del PP, Salvador Fuentes, criticó ayer la actitud de la alcaldesa, Isabel Ambrosio, en la gestión del adelanto de los servicios básicos a las parcelas porque "no ha hecho nada" para aplicar el cambio en la normativa que permite adelantar la luz y el agua. Fuentes lamentó que lo "único que ha hecho" la regidora es ir a los barrios "a leer la disposición" de la Ley de Ordenación Urbana de Andalucía (LOUA) pero "no ha habido nada de gestión". Así, recordó que para que se pueda aplicar esta normativa se tiene que haber planteado una innovación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y otros procedimientos "que aún no se han iniciado".

Fuentes estuvo acompañado del edil Luis Martín, quien recordó que el 23 de septiembre de 2014 ya se acordó en el Pleno por unanimidad la innovación del PGOU para poder adelantar esos servicios, por lo que lamentó "el postureo de la alcaldesa" cuando se fue a Miralbaida a anunciar que se iba a revisar el plan. Martín, además, recordó que en agosto de 2016 también el Consejo del Movimiento Ciudadano estableció la "hoja de ruta" que había que seguir para mejorar las condiciones de las parcelaciones, pero que nada de lo establecido se ha hecho. Todos estos trámites son imprescindibles para poder poner en marcha la normativa que permite el adelanto de servicios. Tampoco se ha sacado el "máximo rendimiento" a la figura de Asimilado Fuera de Ordenación (AFO).

Tanto Martín como Fuentes incidieron en que en el cogobierno "hay una bicefalia y no hay propuestas porque no hay quien lleve el timón". Fuentes, además, se refirió a las declaraciones de la alcaldesa el pasado miércoles en Sevilla donde aseguró que le gustaría ganar el año que viene con una mayoría suficiente para no tener que pactar. "¿Para qué quiere más concejales si no sabe lo que va a hacer con Córdoba?", se preguntó Fuentes.