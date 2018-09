El PP acusa al cogobierno de querer tapar "sus vergüenzas" a costa de la Mezquita

Una "gigantesca cortina de humo" para intentar "tapar sus vergüenzas". Este es el resultado, a juicio del portavoz del PP, José María Bellido, de la comisión de expertos que creó el Ayuntamiento para encontrar argumentos para la reclamación de la titularidad de la Mezquita-Catedral y que el sábado presentó su informe en el que concluye que el monumento "nunca" fue de la Iglesia y que sería conveniente presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional para revertir la inmatriculación. Bellido advirtió de que esta polémica resulta "muy perjudicial para la ciudad" que, otra vez, "vuelve a estar en el foco nacional por un asunto que divide a los cordobeses". El edil popular, además, restó validez al informe que, en su opinión, "tiene menos papeles que la tesis de Pedro Sánchez".

El PP estaba invitado al acto que se celebró el sábado en el Ayuntamiento para dar cuenta del análisis, pero "nos negamos a formar parte de esa pantomima", apuntó Bellido, quien avanzó que el informe "es sólo un capítulo más de un camino que no va a llegar a ninguna parte". Así, se mostró convencido de que "esto va a quedar en nada" y que el acto del pasado sábado fue "un engaño" incluso para los que "de buena fe creen que hay que recuperar la titularidad pública de la Mezquita".

La alcaldesa ha engañado hasta a los que de buena fe creen en la titularidad pública"José María BellidoPortavoz del PP

Los autores del informe, en su opinión, partieron ya de unas conclusiones predeterminadas "y trataron de elaborar un argumentario que les llevar a donde querían", consideró. Sin embargo, el texto no está fundamentado jurídicamente, según el portavoz popular, que por eso aventuró que "no va a llegar a nada". En este sentido, rebatió la idea que transmitió la alcaldesa, Isabel Ambrosio, el pasado sábado, cuando dijo que sería irresponsable no llegar "hasta el final" para reclamar la titularidad de la Mezquita-Catedral. "No va a tener el coraje de tirar para adelante", insistió Bellido, porque "saben que no tiene razón". Es más, para el líder de los populares en el Ayuntamiento, la intención del gobierno municipal simplemente es "estirar" este asunto y el hecho de llegar a los tribunales implicaría que "perdieran y que se les acabara el chollo".

El portavoz del PP se mostró muy crítico con la alcaldesa, a quien acusó de haberse podemizado en esta lucha para "ver quien es más progre". "Esta es la verdadera alcaldesa, la que piensa en intereses electoralistas y no en el conjunto de la ciudad, ya se ha quitado la careta", lamentó Bellido durante su intervención a las puertas de la Mezquita-Catedral. Precisamente, el edil del PP recordó que la semana pasada mantuvo un encuentro con los vecinos de esta parte de la ciudad para conocer sus problemas y reivindicaciones y "ninguno de ellos me nombró a la Mezquita" entre sus preocupaciones.

En su opinión, lo que preocupa a los cordobeses y a lo que se debería dedicar la regidora es a dejar de ser "la capital de provincia con más paro de España y tener cuatro de los barrios más pobres". Sin embargo, "nuevamente se desperdicia tiempo y recursos en alimentar polémicas mientras dejan de lado las cosas que importan". Bellido aseguró que "seguramente esto no nos convenga electoralmente pero nuestro compromiso es con la verdad y no pensamos en que vayamos a tener un concejal más o menos". En este sentido, apuntó que "para nosotros ya hoy [por ayer] pasamos página", en referencia a que no iban a volver hablar del asunto.

Por último, el portavoz popular lamentó que el presidente de la comisión de expertos, Federico Mayor Zaragoza, hable siempre de Córdoba como "ciudad de concordia" al mismo tiempo que contribuye "a generar tensión y enfrentamiento y a que la ciudad siga siendo noticia por polémicas que dividen mucho".