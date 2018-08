El PP alerta de cierres en los centros cívicos y retrasos en atención ciudadana

La concejala del PP Carmen Sousa alertó ayer del cierre de algunos centros cívicos y en servicios de atención ciudadana y de los retrasos que se producen en el Ayuntamiento de Gran Capitán durante el verano. Sousa lamentó el "cierre por vacaciones sin contar con claridad cuál es el horario de atención en los distintos puntos de la ciudad". Así, de los siete centros cívicos, "sólo hay tres o cuatro abiertos al día" y, además, no son jornadas seguidas ni siguiendo un criterio uniforme, apuntó la edil. De hecho puso como ejemplo que en el caso de Levante ya no abre hasta los días 13 y 14 de agosto, según la información facilitada.

Esto es "un nuevo ejemplo de improvisación del cogobierno, que está más ocupado en generar conflictos que en resolverlos", insistió Sousa, quien acusó igualmente al Ayuntamiento de "llevar tres años sin escuchar, encerrados y sin atender a las personas, y la atención ciudadana no es una excepción". Si cuando alguien va al centro cívico está cerrado, "no le queda más remedio que ir a Gran Capitán", explicó la concejala del PP, lo que supone "una larga espera". Estos retrasos, según Sousa, afectan sobremanera a las empresas de mudanzas, que tienen que realizar trámites normalmente con muy poco margen de tiempo y que en algunas ocasiones no lo consiguen.

La Delegación de Gestión del Ayuntamiento, por su parte, quiso puntualizar ayer al PP que los centros cívicos ofrecen este verano de 2018 el servicio de la Oficina de Atención Ciudadana (OAC) durante 57 días hábiles, gracias al plan de vacaciones que optimiza recursos en el marco de los derechos laborales de la plantilla.

El plan de vacaciones de 2018 permite que el 50,88% de los días hábiles que éste comprende estén abiertos cinco centros cívicos con OAC y el 24,56%, hasta seis, lo que significa que durante 43 días del verano -entre el 20 de junio y el 9 de septiembre- estén abiertos al menos cinco centros cívicos con servicio de la oficina de atención ciudadana.

Hay que recordarle al PP, según subrayaron desde Gestión, que los trabajadores "tienen derecho a vacaciones". Precisamente, para organizar la atención en la OAC compatibilizando este derecho laboral con el servicio público a la ciudadanía "se ha puesto en marcha una planificación que el Partido Popular quiere obviar, aunque haya sido difundida sobradamente". "El PP ha estado en julio de vacaciones y ahora en agosto se quedan algunos haciendo como que trabajan", censuraron desde la Delegación de Gestión.