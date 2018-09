El PP tilda de "atropello procedimental" la concesión de la licencia

El PP, por su parte, mostró ayer sus reparos ante la decisión de la Gerencia de Urbanismo de aprobar la construcción de un nuevo tanatorio en el cementerio de San Rafael. El viceportavoz del PP en el Ayuntamiento, Salvador Fuentes, consideró que la citada resolución es "un atropello procedimental porque no hay urgencia que la justifique". Fuentes aseguró que a su grupo "no se nos ha notificado nada" y subrayó que en el expediente "hay personados intereses particulares, por lo que alguien tendrá que responder por ello". Por ley, insistió, "la resolución se tiene que trasladar a las partes y eso no se ha hecho".

Fuentes, por otra parte, también hizo referencia a la puesta en marcha del Metrotrén y coincidió con la Plataforma Metrotrén ¡Ya! en que aún "no se sabe nada". "El tiempo apremia y los deberes no se están haciendo", indicó. El edil del PP recordó que para este verano estaba previsto conocer el número de frecuencias de viajes, el precio de los billetes, así como la puesta en marcha de las estaciones, como los aparcamientos de bajo coste que iban a construirse en las estaciones de Villarrubia, El Higuerón y Alcolea. Fuentes también aludió al plan de movilidad del Ayuntamiento y consideró que se es un "plan fantasma, ya que si no existe se está engañando a la ciudadanía".