El PP alerta de que el plan para actuar en asentamientos está sin ejecutar

El viceportavoz del PP, Salvador Fuentes, visitó ayer la Plaza Escultor García Rueda -en el barrio de la Fuensanta- donde denunció que "no se sabe nada" del plan integral municipal "sobre dignificación de los asentamientos irregulares" de extranjeros, principalmente de países del Este de Europa. Se trata de un documento que se anunció en 2016, por primera vez, con el objetivo de actuar en 15 asentamientos de la ciudad y que están compuestos por 178 familias, "muchas personas afectadas", expresó. Una situación que para los populares representa "pasividad de este Ayuntamiento que presume de ser de izquierda, y después a la hora de la verdad no hace absolutamente nada", dijo.

Fuentes recordó que en febrero de este año "el responsable de Servicios Sociales -Juan Hidalgo- anunció un nuevo plan de Izquierda Unida para actuar en los asentamientos y un diagnóstico", algo que "estaría en funcionamiento en verano", puntualizó. El viceportavoz popular lamentó que "estamos ya en verano de 2018 y aquí nadie sabe nada de la evaluación del anterior plan que anunció [el exedil de Servicios Sociales] Rafael del Castillo en 2016"; además, insistió en que tampoco nadie sabe "si existe el diagnóstico". Por lo que reprochó este "incumplimiento" que el PP tilda como "la evidencia de la demagogia barata; no se pueden anunciar planes, proponer diagnósticos que después no se realizan para quedar bien", dijo. El edil urgió a actuar sobre los asentamientos en materia educativa, sanitaria y social porque "estamos asistiendo a un clima que no es bueno para la convivencia", reflexionó.

Y preguntó "dónde está ese diagnóstico" anunciado, para denunciar que "no hay ningún plan en marcha a día de hoy como se propuso en febrero de 2018; es mentira". En este asunto, pidió que se respeten las normas de higiene y salubridad: "No puede ser de recibo que acampen aquí a sus anchas, que creen un malestar entre los vecinos y que no haya unas mínimas reglas de comportamiento", sostuvo. El viceportavoz del PP exigió la aplicación de "una ordenanza que hay de higiene y salubridad en el Ayuntamiento y evitar comportamientos que son muy lesivos para la convivencia, que están alterando la normalidad de un barrio".

El edil popular recordó el suceso ocurrido hace dos años cuando una niña sufrió una descarga eléctrica de baja intensidad mientras se bañaba en la fuente situada en la plaza. "Vienen las criaturas, se bañan, algunas vienen a lavar ropa y hacen más cosas", insistió.

Además, advirtió al Consistorio de que será responsable "si pasa cualquier cosa en esa fuente", tal y como adelantó.