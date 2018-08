El PP critica "el abandono" municipal que sufre el barrio de Ciudad Jardín

El portavoz del PP en el Ayuntamiento, José María Bellido, criticó ayer la situación "de abandono" en la que entiende que está el barrio de Ciudad Jardín por la falta de políticas de movilidad e inversiones del gobierno municipal. Bellido, que se desplazó hasta las inmediaciones de la plaza de toros, acusó al cogobierno de tener "abandonado un barrio como Ciudad Jardín" e hizo referencia a un antiguo plan de aparcamientos que tenía previsto actuar, precisamente, al lado del Coso de los Califas. En este sentido, el portavoz de los populares en Capitulares hizo referencia a un plan municipal que se había firmado hace ya años y que contemplaba un aparcamiento en superficie en este punto. "En tres años no se ha hecho absolutamente nada por desbloquearlo", denunció Bellido.

Dicho aparcamiento, continuó, "sería el pulmón para el comercio del barrio"; y recordó la facilidad para aparcar en otros puntos, como los grandes centros comerciales, en contraposición a la dificultad de estacionar el coche en un barrio como Ciudad Jardín.

Los populares exigen al gobierno local que renuncie a peatonalizar la calle Antonio Maura

Sobre este punto del barrio también denunció que la Policía Local debería controlar ciertas actividades que se producen cerca del centro cívico donde en "muchas ocasiones vemos furgonetas y personajes que ocupan este lugar permanentemente".

Bellido exigió de esta forma al gobierno de Isabel Ambrosio que ejecute un plan de inversiones y movilidad en Ciudad Jardín que sea "más ambicioso", al tiempo que insistió en la necesidad de construir un aparcamiento en superficie en este punto del distrito de poniente.

Respecto a las políticas de movilidad, recordó que el cogobierno ha exigido en más de una ocasión en la necesidad de llegar a acuerdos para poder ejecutar ciertas medidas. En este sentido, Bellido habló de la idea de peatonalizar la calle Antonio Maura, una medida a la que se oponen muchos comerciantes y vecinos y que también ha criticado el PP. Bellido afirmó en este punto que está "dispuesto", si "soy alcalde", a replantear el proyecto conocido como la supermanzana "si desde hoy el gobierno renuncia a peatonalizar Antonio Maura". Cabe recordar que dicho proyecto fue presentado en su día por el que fuera alcalde de la ciudad, José Antonio Nieto (PP) y consistía en crear grandes manzanas peatonales en el barrio dejando el paso de los vehículos únicamente para las vías de alrededor, es decir, por fuera del barrio.

En cualquier caso, Bellido aseguró que, de gobernar de nuevo, la peatonalización de Antonio Maura no se llevará a cabo, aunque manifestó que dicho debate no puede aplazarse hasta después de las elecciones o hacerse ahora en clave electoral para después no cumplir lo pactado.

De la misma forma, el portavoz del PP en el Consistorio también manifestó su oposición al plan de expansión de la zona azul previsto para el barrio el cual "sólo beneficia a la empresa adjudicataria" y abogó, una vez más, por hacer un aparcamiento cerca de la plaza de toros.

Bellido añadió además que dicha dejadez con esta zona de la ciudad evidencia un incumplimiento más del cogobierno de PSOE e IU. "Seguimos la ruta interminable de los incumplimientos del gobierno de Isabel Ambrosio", reprochó el popular, que recordó que ha estado "en el norte, en el sur y ahora en poniente" denunciando dichos incumplimientos.