El PP denuncia la demora en las actuaciones del Plan Turístico de Grandes Ciudades

El portavoz municipal del PP denunció ayer la demora, a su juicio, que están sufriendo las actuaciones incluidas en el Plan Turístico de Grandes Ciudades . Y lo hizo poniendo como ejemplo la rehabilitación del antiguo convento de Regina. "Este plan lo firmó el Ayuntamiento con la Junta, con José Antonio Nieto como alcalde (PP), en el año 2014; estamos casi en agosto de 2018 y tras tres años de gobierno de IU y PSOE la realidad del plan es que está totalmente paralizado".

Bellido recordó que "había cuatro grandes actuaciones" dentro del plan y que la única acabada es la de la conversión del patio del número 4 de la calle Trueque en el Centro de Interpretación de los Patios. Respecto a otra de esas actuaciones, la de recuperación del Templo Romano dijo que "ahora mismo, después de tres años es cuando van a empezar las obras". Sobre la Torre de la Inquisición del Alcázar de los Reyes Cristiano criticó que "no hay absolutamente nada". Y sobre la rehabilitación del antiguo convento de Regina, "en el que planteábamos un museo de las cuatro culturas de la ciudad y un museo cofrade, proyecto que fue rechazado en favor de un contenedor cultural", sentenció que "la obra está absolutamente parada". "El plan se le dejó al cogobierno hace ya más de tres años con los proyectos hechos y con el presupuesto dotado y no hay nada más que el Centro de Interpretación de los Patios", insistió Bellido.

Sobre esta última actuación recordó además que "se adjudicó un contrato con unos pliegos, la empresa renunció a ese contrato y todavía el equipo de gobierno de Isabel Ambrosio no ha decidido qué hacer, si adjudicar a la empresa que quedó en segundo lugar, si abrir un nuevo concurso y mientras tanto el Plan Turístico de Grandes Ciudades va ya por dos prórrogas". El portavoz municipal del PP alertó de que el plazo de ejecución del plan acaba el próximo 1 de marzo, "después de esas dos prórrogas y el plazo de ejecución de esta obra, siendo optimista, puede estar en seis meses, por lo que si se descuidan habrá que devolver fondos". "Pero es que la obra del templo romano va a ir muy justa porque acaba de empezar y el proyecto de la Torre de la Inquisición no está ni en contratación", sentenció Bellido. También habló del Plan Especial de Protección del Casco Histórico de Córdoba, del que dijo que tiene una serie de actuaciones previstas en espacios libres y en equipamientos. "A día de hoy no se conocen actuaciones que se hayan hecho de ese plan, tan sólo cortinas de humo que está generando mucha inseguridad jurídica a posibles inversores", denunció.