El PP califica de "fracaso absoluto" la gestión de obras y asfaltadoCs exige a la Junta que Córdoba tenga un Juzgado de Guardia 24 horas

La concejala del PP en el Ayuntamiento Laura Ruiz calificó ayer de "fracaso absoluto" la gestión de infraestructuras del gobierno de la alcaldesa, Isabel Ambrosio, en materia de obras y asfaltado, ya que "otra vez demuestra su absoluta incompetencia al dejar en el aire la ejecución de actuaciones del plan asfalto correspondientes al pasado año".

Ruiz criticó que Ambrosio "deja pasar el tiempo sin afrontar los retos que tiene cada barrio", lo que calificó como "una auténtica provocación y falta de respeto a los vecinos", ya que ha supuesto la "pérdida de subvenciones o la paralización de la obra".

"Debe explicar la delegada de Infraestructuras cómo se va a ejecutar en dos meses que resta para que termine el año los proyectos recogidos en el Plan Asfalto de 2017, cuyo plazo de ejecución son cuatro meses", espetó la edil popular, que se preguntó qué pasará con los tramos que no dé tiempo a realizar en este año.

Ruiz reclamó celeridad y eficacia para que las actuaciones se ejecuten en su totalidad y, de esta forma, "que no se vuelvan a perder más fondos para obras en la ciudad, como ha venido sucediendo durante este mandato caótico y desordenado para el mantenimiento de la ciudad".

"Si no se ejecuta todo lo previsto, los recursos pasarían directamente a pagar deuda, luego se volverían a perder fondos para obras como en el 2016, cuando Córdoba perdió más de un millón de euros por no ejecutar obras en barrios que tuvo que devolver al Ministerio de Hacienda", argumentó.

"Una vez más los socialistas andaluces no cumplen lo prometido". Así se refirió el candidato por Córdoba de Cs al Parlamento Andaluz, Francisco Carrillo al hecho de que no esté en marcha el Juzgado de Guardia 24 horas de Córdoba cuando "la Junta de Andalucía se había comprometido a su puesta en marcha antes del 1 de octubre".

"La fecha ha pasado de largo y nuestra ciudad sigue sin tener este servicio necesario, que la Junta de Andalucía prometió a raíz de que Ciudadanos presentara una iniciativa que el Parlamento andaluz aprobó" explicó Carrillo, quien insistió en que "el PSOE andaluz no cumple sus promesas, no cumple lo que acuerda con Ciudadanos". Otro motivo, dijo para confirmar que con los votos de Cs no servirán para hacer presidenta a Susana Díaz".