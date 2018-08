El PP exige al Consistorio que arregle el alumbrado en la calle Loja

El portavoz del PP en el Ayuntamiento, José María Bellido, reclamó ayer al Ayuntamiento que reponga la luz en la calle Loja, en el Sector Sur de la capital. A través de un comunicado, Bellido recordó que los vecinos de la calle Loja sufrieron hace dos años "un robo de cableado", el mismo tiempo que llevan viviendo "en una calle a oscuras ante la pasividad del Gobierno de Isabel Ambrosio".

Para el portavoz popular, no es justo que estos vecinos lleven "dos años pidiendo al Gobierno municipal que actúe" y sigan recibiendo un "no" por respuesta. Así las cosas, el portavoz del PP de Córdoba ha señalado que tanto locales comerciales como asociaciones de vecinos están viendo "afectada su actividad ante la falta de luz", por lo que considera que tal situación "no puede continuar".

Bellido aseguró que el Gobierno "no puede recurrir a una falta de fondos ya que cuenta con 120 millones de euros en caja, y menos aún tras haber aprobado inversiones financieramente sostenibles por valor de 18,8 millones de euros o contar con 12 millones de euros en préstamos para 2018".

Por último, Bellido destacó que al equipo de gobierno de Isabel Ambrosio "le sobran titulares y le faltan hechos", ya que considera "incomprensible" que en dos años hayan sido incapaces de reponer el alumbrado en la calle Loja, por lo que pide "mayor sensibilidad con estos vecinos" y una actuación inmediata para poner fin una situación que cataloga de "lamentable".