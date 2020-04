Orgullo gitano confinado por el coronavirus en Córdoba

"Hay que esperar a que esto pase lo antes posible y quedarnos en casa". Es lo que sostiene Carmen Santiago, presidenta de la Federación de Asociaciones Gitanas Kamira, en el día de la celebración del Día Internacional del Pueblo Gitano, que se ha conmemorado de manera ininterrumpida desde 1971.

Sin embargo, la celebración de 2020 está empañada por el confinamiento debido al decreto del estado de alarma y, por ello, el pueblo gitano no va a poder llevar a cabo la tradición ceremonia del río, con la que se recuerda el holocausto y se honra a todos los gitanos que cayeron víctimas del nazismo. "Es un día diferente, pero también debería ser de celebración y de solidaridad ante los más necesitados y los más vulnerables", considera Santiago, quien subraya la importancia y el trabajo que están llevando a cabo numerosos profesionales de diferentes ámbitos en la lucha contra el coronavirus.

Aun así, también subraya la importancia de la ceremonia del río, con la que "demostramos que no tenemos fronteras y con la que este año no solo honramos a los gitanos fallecidos en el holocausto, sino también a quienes han fallecido estos días" a costa del covid-19. Y es que, para la presidenta de la Fundación Kamira es de vital importancia transmitir un mensaje "de ánimo y esperanza" en esta lucha contra la pandemia, que en Córdoba afecta ya a más de un millar de personas.

"Tenemos una sociedad por la que merece seguir luchando", insiste. Al tiempo, hace hincapié en que "pese a todos los errores que se han cometido, lo importante es que se defiende la vida y se busca lo mejor para nuestros mayores".

Además de los ánimos para continuar haciendo frente a coronavirus, la presidenta de la Fundación Kamira también hace un análisis de la situación que vive el pueblo gitano en Córdoba; según los últimos datos publicados, es una comunidad formada por unas 4.000 personas.

La educación es uno de los pilares fundamentales para la entidad y reconoce que el hecho de que las clases presenciales se hayan cancelado puede generar problemas entre aquellos que no tienen recursos suficientes para seguir con ellas de manera virtual. Se trata de un hecho que les preocupa mucho, pero sobre por los efectos que esto pueda ocasionar entre "los más vulnerables y no tengan medios". Por ello, anota que "hay que hacer un esfuerzo para arbitrar mecanismos para estos alumnos y que no se queden atrás".

No obstante, reconoce que a pesar de todas las dificultades en la comunidad gitana "somos positivos siempre" y, por ello, subraya que en el terreno educativo "la situación comienza a cambiar en algunos centros", donde se han incorporado medidas para que "la educación sea mejor". Como ejemplo alude al caso del instituto Guadalquivir, donde el 80% de su alumnado pertenece al pueblo gitano -según sus datos- y que ha ganado el EU Health Awads 2019 (Premio de la Salud de la Unión Europea 2019) con su proyecto Be Active (Sé Activo), galardón que otorga la Comisión Europea por primera vez a centros educativos.

Además de la educación, el empleo es otro de los temas que más preocupa al pueblo gitano y, sobre todo, tras la prohibición de los mercados ambulantes, en los que se emplea gran parte de la comunidad. Así, la presidenta de Kamira alerta de que la crisis del coronavirus va a hacer mella en este sector y también "en el pequeño comercio", por lo que reclama que se articulen "medidas específicas para la venta ambulante".

Con todo ello, desde la Fundación Kamira ya están pensando en la celebración del Día Internacional del Pueblo Gitano de 2021, justo dentro de un año, cuando se celebrará el 50 aniversario de su aprobación, una ceremonia que esperan celebrar "por todo lo alto".