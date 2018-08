La ONCE crea 75 nuevos puestos de trabajo en Córdoba en el último año

El grupo social ONCE (unión de ONCE, Fundación ONCE e Ilunion) presentó ayer el balance del último año, que evidencia un crecimiento en las distintas áreas del grupo que cubren empleo, formación, productos de juego y prestaciones sociales. Según los datos proporcionados por el delegado territorial de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Cristóbal Martínez, el grupo presenta un crecimiento en ventas en la provincia de 42 millones de euros y consiguió crear 75 nuevos puestos de trabajo.

Martínez destacó durante la presentación del informe que se trata de "un balance que afianza y refuerza el compromiso del grupo con Córdoba y evidencia que la inclusión laboral de las personas con discapacidad es siempre una apuesta ganadora". El crecimiento en ventas de productos de juego en la provincia es de un 3,5% con respecto al curso anterior, que se traduce en una inversión de 21,2 millones de euros en premios y 18,3 millones en causas sociales, como son las ayudas para mejorar la accesibilidad o la formación -144 alumnos ciegos y con discapacidad visual grave recibieron la atención educativa de la ONCE- . Martínez afirmó que por cada euro ingresado por cupón se destina el 52% a premios, el 35,9% a salarios y gastos de gestión y un 10,7% a inversión social específica orientada a personas con alguna discapacidad.

El responsable de la ONCE explicó que, durante este año, la organización ha registrado 63 nuevos afiliados, elevando el total de la provincia a 1.368. De estos, 48 son personas sordo-ciegas que recibieron un total de 1.622 horas de mediación personalizada. Además, este año tres nuevos perros guía fueron entregados a sus dueños, por lo que se llega a un total de 14 canes en la provincia de Córdoba. En lo referente a empleo, la organización cuenta con 848 trabajadores en la provincia, de los cuales 58% tienen alguna discapacidad y un 44% se compone de mujeres. Además, la ONCE también ha contado con el trabajo de 46 voluntarios que han realizado 930 servicios.

El delegado también hizo referencia al juego ilegal, sobre el que explicó que "lo que nos afecta son aquellos sorteos fraudulentos que se basan en la imagen de nuestro cupón y nuestro sorteo. Manipula la buena fe del cliente y se aprovecha de la discapacidad como excusa". Martínez señaló que la oferta de la ONCE supone únicamente un 5% del juego que se da en España, siendo el resto juego online o incluso el citado juego ilegal. Sobre éste último, especificó que "el 50% del juego ilegal en Andalucía usa copias del boleto de la ONCE para llevar a cabo el fraude. Por suerte, el porcentaje en Córdoba es testimonial". A pesar de ello, Martínez se declaró "muy orgulloso de los resultados " y explicó que demuestran que los objetivos de la organización se está cumpliendo debidamente, generando "más empleo y más formación para provocar más inclusión y más integración".