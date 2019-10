La ONCE reparte más de 1,6 millones en Parque Azahara, Las Palmeras y Miralbaida

El sorteo de la ONCE de este miércoles volcó prácticamente toda su fortuna en Córdoba, con más de 1,6 millones de euros en premios en una de las áreas más humildes de la capital cordobesa, el Parque Azahara, donde Carmen Zafra, vecina del barrio, vendió 47 cupones premiados con 35.000 euros cada uno, que suman 1.645.000 euros en premios.

Según ha informado la ONCE, Carmen Zafra, usuaria de silla de ruedas por un accidente que le produjo una lesión medular y vendedora de la ONCE desde 2004, está nerviosa y exultante de felicidad y, según sus cuentas, vendió diez cupones premiados a las cinco cifras en la barriada de Las Palmeras, donde repartió 350.000 euros, otros 13 en una droguería de Miralbaida, que suman otros 455.000 euros, un cliente se llevó diez cupones, 350.000 euros, y otro dos, 70.000 euros, y el resto por el Parque Azahara, de cupón en cupón.

Esta es la quinta ocasión en la que Carmen Zafra da un premio a las cinco cifras en su barrio, la última de ellas un Cuponazo agraciado con 25.000 euros hace cuatro meses, aunque también ha dado premios de fin de semana y de diario.

"Soy una vendedora con suerte, la verdad, a mí no me toca nada, pero doy mucha alegría a personas que les hace mucha falta y estoy feliz porque se lo he dado a gente con mucha necesidad, y les ha venido muy bien. Los conozco bien porque yo me he criado en este barrio", según ha señalado.